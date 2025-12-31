Зеленский уволил главу НКЦБФР Руслана Магомедова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР). Соответствующий документ № 1018 обнародован на официальном сайте главы государства сегодня, 31 декабря.

Магомедов занимал этот пост с февраля 2021 года. Следует отметить, что его каденция должна была продолжаться до 2027 года, однако президент принял решение о досрочном прекращении его полномочий. Причины такого решения в тексте указа не указываются.

До назначения главой НКЦБФР Магомедов работал старшим трейдером в ИК «Киев Секьюритиз Груп», являлся членом ассоциации ПФТС, возглавлял департамент интернет-трейдинга в компании «Проспект-Инвестментс», а также занимал должность директора инвестиционной компании Astrum Investment Management.

Пока остается неизвестным, кто будет исполнять обязанности председателя Комиссии и будет ли подана новая кандидатура на рассмотрение в ближайшее время.