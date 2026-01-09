Мировой авторынок в 2025 году сменил лидера. По итогам 11 месяцев продаж в 162 странах, японский кроссовер Toyota RAV4 снова возглавил рейтинг самых популярных моделей, опередив доминировавшую ранее Tesla Model Y. Об этом сообщает Focus2Move.
Рейтинг топ-10 авто 2025 года в мире — кто возглавил список
Топ-10 самых продаваемых моделей в 2025 году
Рейтинг основан на данных за январь-ноябрь 2025 года:
- Toyota RAV4 — лидер рынка (доля 1,2%). Рост обеспечили рынки Азии и Америки.
- Toyota Corolla поднялась на 2-е место, несмотря на всеобщее падение продаж на 9,7%.
- Tesla Model Y — опустилась на две позиции (падение продаж на 11,7%).
- Ford F-Series продемонстрировал мощный рост на 10,7%.
- Honda CR-V — небольшое падение на 1,9%.
- Chevrolet Silverado — стабильный рост (+1,8%).
- Hyundai Tucson — положительная динамика (+4,5%).
- Toyota Camry — значительный прирост популярности (+8,9%).
- Toyota Hilux — незначительный рост (+0,3%).
- Volkswagen Tiguan — ворвался в топ-10 с ростом на 3,1%.
Кризис электромобилей (EV) и изменение приоритетов
Аналитики фиксируют уменьшение интереса к чистым электромобилям в Европе и США. Ожидается, что в 2026 году сектор EV в Штатах может столкнуться с серьезными трудностями. Мировой спрос стремительно смещается в сторону гибридов (HEV) и плагин-гибридов (PHEV), темпы роста которых в конце 2025 года опередили чистые электрокары.
Китайская экспансия: Geely бросает вызов лидерам
Tesla продолжает доминировать в сегменте EV, но испытывает безумное давление со стороны китайских брендов.
Настоящей сенсацией стал Geely Xingyuan, поднявшийся более чем на 2200 позиций и занявший 14-е место в общем мировом рейтинге (3-е место среди электромобилей).
Компактный Wuling Hongguang Mini EV также показал впечатляющий рост (+81,8%), закрепившись на 15 месте общего зачета.
Прошлый год доказал, что традиционные автогиганты, сделавшие ставку на гибридные технологии (как Toyota), оказались более устойчивыми к рыночным колебаниям, чем производители исключительно электромобилей.
