Рейтинг топ-10 авто 2025 года в мире — кто возглавил список

Мировой авторынок в 2025 году сменил лидера. По итогам 11 месяцев продаж в 162 странах, японский кроссовер Toyota RAV4 снова возглавил рейтинг самых популярных моделей, опередив доминировавшую ранее Tesla Model Y. Об этом сообщает Focus2Move.

Топ-10 самых продаваемых моделей в 2025 году

Рейтинг основан на данных за январь-ноябрь 2025 года:

Toyota RAV4 — лидер рынка (доля 1,2%). Рост обеспечили рынки Азии и Америки.

Toyota Corolla поднялась на 2-е место, несмотря на всеобщее падение продаж на 9,7%.

Tesla Model Y — опустилась на две позиции (падение продаж на 11,7%).

Ford F-Series продемонстрировал мощный рост на 10,7%.

Honda CR-V — небольшое падение на 1,9%.

Chevrolet Silverado — стабильный рост (+1,8%).

Hyundai Tucson — положительная динамика (+4,5%).

Toyota Camry — значительный прирост популярности (+8,9%).

Toyota Hilux — незначительный рост (+0,3%).

Volkswagen Tiguan — ворвался в топ-10 с ростом на 3,1%.

Кризис электромобилей (EV) и изменение приоритетов

Аналитики фиксируют уменьшение интереса к чистым электромобилям в Европе и США. Ожидается, что в 2026 году сектор EV в Штатах может столкнуться с серьезными трудностями. Мировой спрос стремительно смещается в сторону гибридов (HEV) и плагин-гибридов (PHEV), темпы роста которых в конце 2025 года опередили чистые электрокары.

Китайская экспансия: Geely бросает вызов лидерам

Tesla продолжает доминировать в сегменте EV, но испытывает безумное давление со стороны китайских брендов.

Настоящей сенсацией стал Geely Xingyuan, поднявшийся более чем на 2200 позиций и занявший 14-е место в общем мировом рейтинге (3-е место среди электромобилей).

Компактный Wuling Hongguang Mini EV также показал впечатляющий рост (+81,8%), закрепившись на 15 месте общего зачета.

Прошлый год доказал, что традиционные автогиганты, сделавшие ставку на гибридные технологии (как Toyota), оказались более устойчивыми к рыночным колебаниям, чем производители исключительно электромобилей.

