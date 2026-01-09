Украина остается в плену сложных погодных условий: метели и гололедица охватили большинство регионов. Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что дорожные службы перешли на усиленный режим работы, а штаб Агентства восстановления координирует ликвидацию последствий непогоды круглосуточно.
Минвосстановление назвало самые сложные участки дорог из-за непогоды
Эпицентр непогоды — Житомирщина.
Наибольший удар стихии пришелся на Житомирскую область, где в течение суток выпало до 35 см снега. Хотя пик циклона уже прошел, дорожники продолжают расчищать трассы государственного значения.
Самые сложные участки, где продолжаются работы:
- М-06 Киев — Чоп: обходы городов Коростышев и Звягель;
- М-07 Киев — Ковель — Ягодин: вблизи населенного пункта Бучманы;
- М-21 Выступовичи — Житомир: район села Сингуры.
Ситуация на дорогах страны
В общей сложности к борьбе со снегом привлечено более 1400 работников и 1200 единиц спецтехники. Несмотря на сложные условия полной остановки движения на государственных дорогах удалось избежать.
Ключевые ограничения для грузовиков: Для стабилизации ситуации на тяжелых участках действует временный запрет на движение тяжеловесного транспорта на трассах М-06 и Н-22 в пределах четырех областей:
- Ровенской;
- Житомирской;
- Львовской;
- Волынской.
- Информация для водителей
Дорожные службы уделяют особое внимание мостам, подъемам и спускам, обрабатывая их противогололедными смесями. Власти просят водителей быть крайне осторожными и по возможности отложить дальние поездки.
Горячая линия для водителей: Если вы попали в трудную ситуацию на дороге, обращайтесь в Агентство восстановления по номеру: +380 67 400 60 80 (работает круглосуточно).
