Пенсия в 20 лет: канадка, выигравшая в лотерею, обеспечила себе пожизненные $1000 в неделю

Канадка Бренда Обин-Вега, которая выиграла в лотерею в возрасте 20 лет, спровоцировала бурную дискуссию в финансовых кругах и соцсетях своим решением о получении выигрыша. Вместо того чтобы забрать $1 миллион долларов единовременной выплатой, девушка выбрала выплаты в размере $1000 в неделю до конца жизни. Об этом сообщает USA TODAY.

Суть финансовой дилеммы

Девушка оказалась перед классическим выбором для победителей лотереи:

Единовременная выплата: 1 миллион долларов, который в Канаде не облагается налогом (в отличие от США).

Гарантированная выплата $1000 еженедельно до конца жизни.

Ее выбор в пользу второго варианта резко контрастирует со статистикой: исследование Powerball показало, что более 93% победителей выбирают мгновенные наличные.

Страх потерять все

Дэн Уайт, основатель Daniel A. White & Associates, объясняет, что большинство людей выбирают наличные из-за страха преждевременной смерти («а что, если меня завтра собьет автобус?»).

Однако главный аргумент в пользу мелких выплат — это защита от собственной финансовой неграмотности. Статистика неумолима:

По данным American Bankruptcy Institute (ABI), победители лотерей гораздо чаще становятся банкротами в течение 3−5 лет после выигрыша, чем рядовые граждане.

Оценки количества победителей, которые теряют все, варьируются от 33% до 70%.

«Сколько победителей лотерей через 5 лет остаются без копейки из-за плохих инвестиций, азартных игр, наркотиков или дорогих автомобилей?» — риторически спрашивает Уайт.

Математика долголетия

Если отбросить инвестиционные риски и посмотреть на сухую математику выплат, выбор Бренды может быть оправданным. Средний возраст, до которого доживают канадцы, составляет 85 лет. Выбрав аннуитет, девушка может получить более $3,3 миллиона, что в три раза превышает единовременную выплату.

Об аннуитете в канадских лотереях

В Канаде аннуитет — это не способ получения обычного джекпота, а формат специфических игр, ориентированных на пожизненное содержание. Вместо фиксированной суммы вы выигрываете право на регулярные выплаты до конца жизни.