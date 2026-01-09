Multi от Минфин
9 января 2026, 14:44 Читати українською

Пенсия в 20 лет: канадка, выигравшая в лотерею, обеспечила себе пожизненные $1000 в неделю

Канадка Бренда Обин-Вега, которая выиграла в лотерею в возрасте 20 лет, спровоцировала бурную дискуссию в финансовых кругах и соцсетях своим решением о получении выигрыша. Вместо того чтобы забрать $1 миллион долларов единовременной выплатой, девушка выбрала выплаты в размере $1000 в неделю до конца жизни. Об этом сообщает USA TODAY.

Канадка Бренда Обин-Вега, которая выиграла в лотерею в возрасте 20 лет, спровоцировала бурную дискуссию в финансовых кругах и соцсетях своим решением о получении выигрыша.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть финансовой дилеммы

Девушка оказалась перед классическим выбором для победителей лотереи:

  • Единовременная выплата: 1 миллион долларов, который в Канаде не облагается налогом (в отличие от США).
  • Гарантированная выплата $1000 еженедельно до конца жизни.

Ее выбор в пользу второго варианта резко контрастирует со статистикой: исследование Powerball показало, что более 93% победителей выбирают мгновенные наличные.

Страх потерять все

Дэн Уайт, основатель Daniel A. White & Associates, объясняет, что большинство людей выбирают наличные из-за страха преждевременной смерти («а что, если меня завтра собьет автобус?»).

Однако главный аргумент в пользу мелких выплат — это защита от собственной финансовой неграмотности. Статистика неумолима:

  • По данным American Bankruptcy Institute (ABI), победители лотерей гораздо чаще становятся банкротами в течение 3−5 лет после выигрыша, чем рядовые граждане.
  • Оценки количества победителей, которые теряют все, варьируются от 33% до 70%.

«Сколько победителей лотерей через 5 лет остаются без копейки из-за плохих инвестиций, азартных игр, наркотиков или дорогих автомобилей?» — риторически спрашивает Уайт.

Математика долголетия

Если отбросить инвестиционные риски и посмотреть на сухую математику выплат, выбор Бренды может быть оправданным. Средний возраст, до которого доживают канадцы, составляет 85 лет. Выбрав аннуитет, девушка может получить более $3,3 миллиона, что в три раза превышает единовременную выплату.

Об аннуитете в канадских лотереях

В Канаде аннуитет — это не способ получения обычного джекпота, а формат специфических игр, ориентированных на пожизненное содержание. Вместо фиксированной суммы вы выигрываете право на регулярные выплаты до конца жизни.

Если вы выиграли такой приз, лотерейная корпорация (OLG, BCLC и т. д.) обычно дает выбор: аннуитет или единовременная выплата.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
9 января 2026, 14:57
#
Треба було брати всю суму одразу, розкинути її в 10 банків по 100к канадських доларів, в кожен під 3−4% річних. І далі собі чухати…це якщо немає кредиту на житло чи інших важких боргів.
+
0
vovan9870
vovan9870
9 января 2026, 16:12
#
Програла. Якщо би взяла одразу всю суму, то могла би інвестувати і мати ті самі виплати, плюс депозит, який можна зняти при потребі. Тобто програла як мінімум 1 млн $. А якщо інфляція з часом виросте, то втрати будуть ще більшими.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 января 2026, 16:18
#
Програла чи виграла — це її приватна справа.
