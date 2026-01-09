Флорида делает шаг к созданию биткоин-резерва, Трамп не помилует Сэма Бенкмана-Фрида: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Флорида делает шаг к созданию биткоин-резерва: новый законопроект прошел первое чтение

Штат Флорида официально приступил к рассмотрению законопроекта SB 1038, предусматривающего создание государственного криптовалютного резерва. 7 января 2026 г. документ был передан на рассмотрение профильного комитета, открывающего путь к легализации инвестиций штата в цифровые активы.

Ключевые положения инициативы:

Автор: сенатор-республиканец Джо Грутерс.

Суть Департамент финансовых услуг штата получит полномочия покупать, хранить и реализовывать криптоактивы.

Ориентир на биткоин: Хотя название первой криптовалюты в тексте не упоминается, документ содержит жесткое требование: капитализация актива должна превышать $500 млрд. В настоящее время под этот критерий подпадает только биткоин.

Это уже не первая попытка Флориды зайти на крипторынок. Ранее два аналогичных законопроекта были отклонены. Новый документ SB 1038 стал более консервативным:

Ограничение рисков: В отличие от предыдущих версий он запрещает инвестировать средства пенсионных и трастовых фондов в криптоактивы.

Централизация контроля: Надзор за резервом передается исключительно Департаменту финансовых услуг.

Требование по капитализации заимствовано у Техаса и Нью-Гэмпшира, где подобные резервы уже успешно функционируют. В частности, Техас пополнил свой фонд на первые $10 млн.

Сейчас проект находится на рассмотрении в Комитете по ассигнованиям. Если он получит одобрение, его вынесут на голосование в Сенат штата, после чего документ пойдет на подпись губернатору Рону Десантису, ранее выражавшему поддержку криптоиндустрии.

Разработчики Zcash объявили о запуске нового кошелька cashZ после выхода из Electric Coin Company

Команда разработчиков, создавшая популярный кошелек Zashi, анонсировала запуск нового продукта под названием cashZ. Это событие произошло менее чем через сутки после того, как вся команда во главе с CEO Джошем Свихартом массово покинула компанию Electric Coin Company (ECC).

Причиной раскола стал конфликт с некоммерческой организацией Bootstrap, управляющей ECC. Свихарт заявил о «манипулятивном управлении» и разногласиях во взглядах на будущее проекта. В частности, совет директоров Bootstrap блокировал планы по привлечению внешнего финансирования и приватизации кошелька Zashi, считая, что это нарушает правила для некоммерческих организаций.

Что известно о новом кошелек cashZ:

База: В основу cashZ лег тот же исходный код, что и у Zashi, поскольку его разрабатывала та же команда.

Миграция: Разработчики обещают сделать переход с Zashi на cashZ максимально простым и бесшовным.

Статус: На официальном сайте уже открыто письмо ожидания, куда за первые часы записалось более 5000 пользователей. Официальный запуск планируется в ближайшие недели.

Без шансов на помилование: Трамп оставил Сэма Бенкмана-Фрида за решеткой

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что не намерен использовать свое право на помилование в отношении основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Об этом глава Белого дома заявил в интервью The New York Times.

Бенкман-Фрид, отбывающий 25-летнее заключение за масштабное мошенничество, оказался в компании других одиозных фигур, которым Трамп отказал в снисхождении. В этот список также попали:

Бывший лидер Венесуэлы Николас Мадуро (недавно задержанный спецназом США);

Музыкальный магнат Шон «Дидди» Комбс;

Экссенатор Роберт Менендес.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что родители Сэма Бенкмана-Фрида и группа влиятельных юристов готовят почву для увольнения сына, разрабатывая специальные стратегические меморандумы. Консервативная активистка Лора Лумер даже заявляла о существовании «многомиллионной кампании» с целью убедить Трампа подписать акт о помиловании.

Однако эти усилия не принесли результата. Более того, Министерство юстиции США вообще не включало Бенкмана-Фрида в список лиц, рекомендованных на помилование в 2025—2026 годах.

Несмотря на то, что Трамп проявил милосердие к основателю Silk Road Россу Ульбрихту и экспредседателю Binance Чанпену Чжао, ситуация с Фридом в корне другая. Его обвиняют в краже миллиардов долларов клиентских средств, что сделало его антигероем для всего криптосообщества.

Крах Truebit: хакеры похитили $26 млн из-за «дыры» в старом коде, токен TRU обрушился до нуля

Протокол верификации на базе Ethereum — Truebit — стал жертвой масштабной хакерской атаки. 8 января злоумышленники воспользовались критической уязвимостью системы, выведя 8535 ETH, что по текущему курсу составляет примерно $26,4 млн.

По данным аналитиков Lookonchain и независимого исследователя Уильяма Ли (Weilin Li), причиной стал старый смарт-контракт, развернутый еще пять лет назад.

Механика атаки: Хакеры обнаружили ошибку в функциях выпуска токенов (minting), где цена была установлена некорректно. Это позволило им массово скупать нативные токены TRU по искусственно заниженной цене, фактически выкачав ликвидность из протокола.

Две группы хакеров: Эксперты предполагают, что атаку совершили две независимые группы злоумышленников. Первая сорвала куш в $26 млн, в то время как вторая успела вывести около $250 000.

Разработчики Truebit подтвердили факт взлома, однако уточнили, что пострадал только один конкретный контракт. В настоящее время идет внутреннее расследование, а команда проекта уже обратилась в правоохранительные органы.

Рынок отреагировал на новость мгновенно. Стоимость токена TRU обвалилась почти на 100% всего за сутки. К настоящему моменту монета практически обесценилась и торгуется на уровне $0,00007212, что фактически означает полную потерю капитализации.

Этот инцидент подчеркнул риски использования устаревших смартконтрактов, которые не проходили регулярных аудитов безопасности с учетом новых методов атак.