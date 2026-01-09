Multi от Минфин
українська
9 января 2026, 11:22

Нефть — не единственная цель: США заинтересовались Венесуэлой из-за минералов для искусственного интеллекта

Решение администрации Дональда Трампа о смене власти в Венесуэле продиктовано не только нефтяными интересами, но и острой потребностью США в критически важных минералах. В условиях глобальной гонки за доминирование в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Вашингтон стремится восстановить контроль над ресурсной базой Западного полушария и вытеснить Китай из региона. Об этом сообщает Barron's 9 января.

Решение администрации Дональда Трампа о смене власти в Венесуэле продиктовано не только нефтяными интересами, но и острой потребностью США в критически важных минералах.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гонка за ресурсами для ИИ

Пока внимание мира приковано к нефти, которой в США достаточно, настоящей «ахиллесовой пятой» американской экономики остаются редкоземельные элементы и металлы, необходимые для производства чипов, электроники и оборонных систем.

В течение 2025 года правительство США активно вмешивалось в сектора, критические для развития ИИ. В частности, в июле прошлого года оборонное ведомство выделило пакет в размере 900 миллионов долларов компании MP Materials — единственному крупному производителю редкоземельных элементов в США. Эти средства направлены на строительство нового завода по производству магнитов и расширение перерабатывающих мощностей, чтобы уменьшить зависимость от Китая, который контролирует 85% мирового рынка и в прошлом году ограничил экспорт.

Венесуэльский парадокс

Министр торговли США Говард Латник в выходные заявил:

«У вас есть сталь, у вас есть минералы, все критические минералы, у них замечательная история добычи, которая заржавела».

Однако эксперты скептически оценивают «минеральный потенциал» именно Венесуэлы по сравнению с ее соседями. Кристофер Экклстоун, стратег Hallgarten & Company, отмечает, что венесуэльские месторождения (золото, никель, бокситы, колтан) могут принести больше проблем, чем прибыли.

Низкая рентабельность: Цены на бокситы и никель значительно уступают стоимости меди или лития, которыми богаты Чили, Бразилия и Аргентина.

Большинство ресурсов сосредоточено в так называемой «Горной дуге Ориноко» (Arco Minero del Orinoco) — труднодоступном районе джунглей, который контролируется вооруженными группировками и криминальными сетями.

Читайте также: Урок Венесуэлы: как самая богатая страна Латинской Америки стала самой бедной

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
