Нефть дорожает из-за угрозы перебоев поставок из Венесуэлы и Ирана

В пятницу, 9 января, цены на нефть выросли второй день подряд из-за неопределенности будущих поставок из Венесуэлы и усиления беспокойства по добыче в Иране. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цены на нефть

По состоянию на 6 утра фьючерсы на нефть Brent выросли на 40 центов, или 0,7%, до $62,39 за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 35 центов или 0,6% до $58,11.

За неделю Brent подорожала на 2,7%, а WTI — на 1,4%.

Ключевые факторы воздействия

«Венесуэльский фактор» Трампа. Рынок бурно реагирует на события минувших выходных, когда спецназ США задержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует на неопределенный срок взять под контроль нефтяной сектор страны и ее доходы. Пока такие гиганты, как Chevron, а также трейдеры Vitol и Trafigura, уже борются за контракты на экспорт накопленных в Венесуэле запасов (около 50 млн баррелей). Аналитики считают, что контроль США прекратит продажи венесуэльской нефти с большими дисконтами, что толкает цены вверх.

Беспорядки в Иране. В Иране зафиксирован масштабный «шатдаун» интернета на фоне протестов из-за экономического кризиса в Тегеране, Мешхеде и Исфахане. Трамп уже предупредил иранские власти о «жестком ответе» в случае насилия против протестующих. Поскольку Иран обеспечивает около 2% мировых поставок нефти, каждая эскалация ставит под угрозу добычу в одном из крупнейших членов ОПЕК.

Санкции против России и Ирака. Дополнительное напряжение создает одобренный Трампом законопроект о санкциях против стран, покупающих дешевую российскую нефть. Также рынок переваривает новость о национализации Ираком месторождения «Западная Курна-2», чтобы вывести его из-под удара американских санкций против российского «Лукойла».

Читайте также: Ирак национализирует крупнейший международный актив «Лукойла» из-за санкций США

Прогнозы аналитиков

Несмотря на геополитическое ралли, эксперты Haitong Futures предостерегают: мировые запасы нефти все еще растут. Если напряжение вокруг Ирана не перерастет в прямой военный конфликт или полную остановку экспорта, переизбыток нефти, прогнозируемый на 2026 год, может быстро остановить нынешний рост цен.