12,6 млн грн на оборудование: НБУ объяснил расходы на замену копеек «шагами»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 января 2026, 9:08 Читати українською

12,6 млн грн на оборудование: НБУ объяснил расходы на замену копеек «шагами»

Национальный банк Украины выступил с официальным разъяснением по поводу манипуляций, которые распространяются в сети. Отдельные медиа утверждают, что переход от названия «копейка» к «шагам» требует значительных бюджетных средств, а НБУ уже якобы закупает оборудование для массового уничтожения копеек.

Национальный банк Украины выступил с официальным разъяснением по поводу манипуляций, которые распространяются в сети.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В Нацбанке отмечают: закупка нового оборудования для переработки монет никоим образом не связана с инициативой по «шагам».

Основные аргументы регулятора:

Никаких дополнительных расходов: Изменение названия монеты не требует отдельных выделений из госбюджета. Все процессы происходят в пределах плановых затрат на изготовление наличных денег.

Копейки остаются: НБУ не планирует одномоментное изъятие копеек. «Шаги» и «копейки» будут обращаться параллельно, поэтому специально уничтожать действующие 50 копеек никто не будет.

Зачем НБУ покупает оборудование за 12,6 млн грн

Нацбанк покупает современную установку Monea M60-Decoiner 600, но для текущей операционной деятельности. С 2019 года из обращения изымаются монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а с октября 2025 года — и 10 копеек. На складах уже накопилось 800 тонн непригодных монет, а в целом объем на утилизацию составит 1 200 тонн.

Экономическая выгода закупки:

  • Скорость: Старое оборудование уничтожало этот объем более 9 лет. Новое справится через 4 года.
  • Прибыль для государства: Изъятые монеты превращают в металлолом и продают на аукционах. Только в 2025 году это принесло НБУ 29,3 млн. грн дохода.
  • Окупаемость Стоимость оборудования составляет около 12,6 млн грн (252 300 евро), тогда как ожидаемый доход от реализации лома в ближайшие годы достигнет 153 млн грн.

В НБУ также отметили, что в наличном обороте сейчас находится около 11,7 млрд изымаемых из оборота монет, а их общий вес — более 28,5 тысяч тонн.

Напомним

«Минфин» писал, что 18 декабря 2025 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата.

История вопроса и цена смены

Инициатором отказа от названия копейка выступил Национальный банк Украины еще в сентябре 2024 года.

Глава регулятора Андрей Пышный обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой начать законодательный процесс. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября 2025 года.

Финансовая сторона вопроса не предусматривает дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Еще в апреле 2025 года Андрей Пышный заверил, что переход на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Средства будут тратиться только на плановую чеканку монет, которая бы происходила в любом случае, независимо от названия на аверсе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+6
TAN72
TAN72
9 января 2026, 9:47
#
Зачем печатать шаг если в планах заокругливание всех платежей до 1грн.Или амбиции пышного войти в историю 😂
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
9 января 2026, 10:04
#
У випадку пишного, його амбіції це «шаг"нути в історії, щоб потім можна було перейменувати на «кроки» під соусом «підемо від кацапського імперіалізму, бо «шаг» це з кацапської звучить як крок».
+
+6
TAN72
TAN72
9 января 2026, 9:47
#
Амбиции великолепного главы НБУ
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
9 января 2026, 10:03
#
«Жодних додаткових витрат: Зміна назви монети не потребує окремих виділень із держбюджету. Усі процеси відбуваються в межах планових витрат на виготовлення готівки.»

А новий дизайн безкоштовно зроблять?
А переналаштування всіх машин?
А адміністративні процеси з перейменування всього цього в реєстрах, на цінниках, ну і тд?

Якщо це все магічним чином «безкоштовно» і «без окремих виділень із держбюджету» — ок.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Moonlighter и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами