12,6 млн грн на оборудование: НБУ объяснил расходы на замену копеек «шагами»

Национальный банк Украины выступил с официальным разъяснением по поводу манипуляций, которые распространяются в сети. Отдельные медиа утверждают, что переход от названия «копейка» к «шагам» требует значительных бюджетных средств, а НБУ уже якобы закупает оборудование для массового уничтожения копеек.

В Нацбанке отмечают: закупка нового оборудования для переработки монет никоим образом не связана с инициативой по «шагам».

Основные аргументы регулятора:

Никаких дополнительных расходов: Изменение названия монеты не требует отдельных выделений из госбюджета. Все процессы происходят в пределах плановых затрат на изготовление наличных денег.

Копейки остаются: НБУ не планирует одномоментное изъятие копеек. «Шаги» и «копейки» будут обращаться параллельно, поэтому специально уничтожать действующие 50 копеек никто не будет.

Зачем НБУ покупает оборудование за 12,6 млн грн

Нацбанк покупает современную установку Monea M60-Decoiner 600, но для текущей операционной деятельности. С 2019 года из обращения изымаются монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а с октября 2025 года — и 10 копеек. На складах уже накопилось 800 тонн непригодных монет, а в целом объем на утилизацию составит 1 200 тонн.

Экономическая выгода закупки:

Скорость: Старое оборудование уничтожало этот объем более 9 лет. Новое справится через 4 года.

Прибыль для государства: Изъятые монеты превращают в металлолом и продают на аукционах. Только в 2025 году это принесло НБУ 29,3 млн. грн дохода.

Окупаемость Стоимость оборудования составляет около 12,6 млн грн (252 300 евро), тогда как ожидаемый доход от реализации лома в ближайшие годы достигнет 153 млн грн.

В НБУ также отметили, что в наличном обороте сейчас находится около 11,7 млрд изымаемых из оборота монет, а их общий вес — более 28,5 тысяч тонн.

Напомним

«Минфин» писал, что 18 декабря 2025 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата.

История вопроса и цена смены

Инициатором отказа от названия копейка выступил Национальный банк Украины еще в сентябре 2024 года.

Глава регулятора Андрей Пышный обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой начать законодательный процесс. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября 2025 года.

Финансовая сторона вопроса не предусматривает дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Еще в апреле 2025 года Андрей Пышный заверил, что переход на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Средства будут тратиться только на плановую чеканку монет, которая бы происходила в любом случае, независимо от названия на аверсе.