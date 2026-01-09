Внутренний рынок подержанных авто в Украине замедлился: какие модели чаще всего покупают

2025 год стал для внутреннего рынка подержанных авто временем большой коррекции. В целом украинцы заключили почти 896 тысяч сделок, что на 18,9% меньше, чем в прошлом. Несмотря на сжатие рынка, конец года оказался аномально активным: в декабре зафиксировано 80 тысяч перепродаж. Впрочем, эксперты объясняют такой скачок не только изменением налогов в 2026-м, но и стабилизацией баз данных МВД, которые «зависли» в конце прошлого года. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Рейтинг брендов

В командном зачете лидеры распределились по весьма контрастным сценариям. Volkswagen — абсолютный чемпион. Его отрыв от конкурентов настолько велик, что немецкая марка остается недостижимой для преследователей.

Renault стабильно держит серебро, однако ему в спину дышит ВАЗ. Причина феноменальной живучести «Лады» — критически низкая цена. Для многих покупателей это выбор между «любым авто» по цене смартфона и пешими прогулками.

На четвертом месте BMW, который обошел по популярности Skoda и Toyota, заняли пятое и шестое место соответственно.

Топ-10 моделей: Passat vs Lanos

Список самых популярных моделей возглавляет Volkswagen Passat. Его главным антагонистом остается Daewoo Lanos, который десятилетиями служит главным входным билетом в автомир для украинцев. Тройку лидеров замыкает Skoda Octavia.

Люксовые авто

Даже в сложное время сегмент Luxury демонстрирует активность. Самой популярной дорогой маркой стал Porsche (более 3000 сделок).

Среди по-настоящему редких авто в 2025 году украинцы перепродали более 100 Bentley и около 50 Rolls-Royce. Итальянский сегмент был представлен почти 150 Maserati и приблизительно 20 Lamborghini.

Британский Aston Martin выбрали около двух десятков человек, в то время как эксклюзивные суперкары достались единицам: новых владельцев нашли 3 McLaren и 11 Ferrari. Даже ультрапремиальный Maybach смог привлечь пятерых покупателей.

