Ирак национализирует крупнейший международный актив «Лукойла» из-за санкций США

Правительство Ирака приняло решение о национализации нефтедобывающих мощностей на месторождении «Западная Курна-2». Этот шаг стал вынужденной мерой, чтобы избежать остановки добычи нефти из-за санкций США, наложенных на российского владельца доли — компанию «Лукойл». Об этом сообщает Reuters.

Подробности

Государственная компания Basra Oil Company (BOC) берет на себя управление месторождением на 12 месяцев.

В ноябре Лукойл объявил форс-мажор на месторождении после попадания под санкции администрации президента США Дональда Трампа. Это часть более широкой стратегии США, направленной на прекращение войны в Украине из-за экономического давления на российский энергосектор.

Согласно требованиям Министерства финансов США, «Лукойл» имеет срок до 17 января 2026 года, чтобы полностью выйти из своих зарубежных активов.

Что будет с добычей и персоналом

Представители Basra Oil Company сообщили Reuters, что главная цель — сохранить стабильность добычи, которая составляет 465 000−480 000 баррелей в сутки.

Правительство будет использовать средства со счетов месторождения Маджнун для выплаты зарплат местному персоналу и оплаты услуг субподрядчиков. В следующем году Ирак будет искать нового стратегического инвестора на 75% акций, которыми владели россияне.

Кто претендует на активы россиян

По данным источников, интерес к покупке доли «Лукойла» уже проявили около десятка инвесторов. Среди главных претендентов — американские нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron, а также инвестиционная компания Carlyle.

Почему это важно

Месторождение Западная Курна-2 обеспечивает около 9% всей добычи Ирака (второго по величине производителя в ОПЕК) и около 0,5% мировых поставок нефти. Утрата этого актива является серьезным ударом для «Лукойла», поскольку это был их крупнейший иностранный проект.