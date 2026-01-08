Новым бизнес-омбудсменом Украины станет Анка Фельдгузен

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые детали назначения

Дата вступления в должность: Фельдгузен официально приступит к исполнению обязанностей 1 февраля 2026 года.

Опыт: Фельдгузен хорошо знакома украинскому сообществу, ведь возглавляла дипломатическую миссию Германии в Украине с 2019 по 2023 год. В последнее время она работала в МИД Германии, занимаясь вопросами предотвращения гражданских кризисов.

На этой должности она заменит Романа Ващука (бывшего посла Канады), чья каденция завершается в декабре этого года.

Чем занимается бизнес-омбудсмен

Совет бизнес-омбудсмена (РБО) — это ключевой независимый орган, работающий в Украине с 2015 года. Учреждение было создано при поддержке ЕБРР и ОЭСР как антикоррупционная инициатива.

Основные задачи СБО: