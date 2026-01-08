Кабинет Министров Украины официально согласовал кандидатуру экспосла Германии Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена. Соответствующее распоряжение было принято 7 января.
Новым бизнес-омбудсменом Украины станет Анка Фельдгузен
Ключевые детали назначения
- Дата вступления в должность: Фельдгузен официально приступит к исполнению обязанностей 1 февраля 2026 года.
- Опыт: Фельдгузен хорошо знакома украинскому сообществу, ведь возглавляла дипломатическую миссию Германии в Украине с 2019 по 2023 год. В последнее время она работала в МИД Германии, занимаясь вопросами предотвращения гражданских кризисов.
На этой должности она заменит Романа Ващука (бывшего посла Канады), чья каденция завершается в декабре этого года.
Чем занимается бизнес-омбудсмен
Совет бизнес-омбудсмена (РБО) — это ключевой независимый орган, работающий в Украине с 2015 года. Учреждение было создано при поддержке ЕБРР и ОЭСР как антикоррупционная инициатива.
Основные задачи СБО:
- Защита предпринимателей: Рассмотрение жалоб бизнеса на коррупцию или неправомерные действия государственных чиновников.
- Диалог с властью: Работа как нейтрального посредника по разрешению конфликтов во внесудебном порядке.
- Улучшение климата: Содействие прозрачности и честной конкуренции на украинском рынке.
