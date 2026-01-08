Ухудшение погодных условий в западных областях Украины повлекло за собой логистические трудности для Новой почты. Из-за сильных снегопадов, гололеда и серии ДТП движение на отдельных участках трасс остается ограниченным, что оказывает непосредственное влияние на сроки доставки отправлений. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта предупреждает о возможных задержках доставок на западе Украины
Подробности
Ситуация на дорогах западного региона остается сложной:
- Перекрытие движения: Полиция была вынуждена временно остановить движение на наиболее опасных участках дорог для предотвращения новых аварий.
- Ограничения для грузовиков: В Волынской и Ровенской областях введены ограничения на движение крупногабаритного транспорта.
- Работа спецтехники: На местах снежных заносов круглосуточно работают дорожные службы, пытаясь возобновить проезд.
«Из-за снега, гололеда и вызванных ими ДТП возможны задержки. Мы работаем в усиленном режиме, чтобы доставить ваши отправления, как только это позволит дорожные условия», — говорится в сообщении почтового оператора.
