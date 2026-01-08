Новая почта предупреждает о возможных задержках доставок на западе Украины

Ухудшение погодных условий в западных областях Украины повлекло за собой логистические трудности для Новой почты. Из-за сильных снегопадов, гололеда и серии ДТП движение на отдельных участках трасс остается ограниченным, что оказывает непосредственное влияние на сроки доставки отправлений. Об этом сообщает пресс-служба компании.