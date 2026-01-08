Серебро в 2026 году: прогноз, инвестиционные перспективы и ключевые драйверы

В XFINE в конце 2025 года представили сценарный анализ рынка серебра на 2026 год, отметив, что белый металл входит в новый период с редким сочетанием фундаментальных факторов. После одного из самых сильных ралли за всю современную историю серебро окончательно закрепило статус не только промышленного ресурса, но и полноценного инвестиционного актива. В 2025 году котировки обновили исторические максимумы, поднявшись в диапазон 69−70 долларов за унцию, а совокупный рост за год превысил 140%. Этот рывок был обусловлен смягчением денежно-кредитной политики ведущих центробанков, ростом геополитической неопределенности и ускорением глобального энергетического перехода, что заметно расширило базу спроса со стороны как частных, так и институциональных инвесторов.

Фундаментальной особенностью рынка по-прежнему остается структурный дефицит предложения. По оценкам Metal Focus, 2025 год стал пятым подряд годом нехватки физического серебра, а в 2026 году дефицит, даже при возможном сокращении примерно с 63.4 до 30.5 млн унций, полностью не исчезнет. Спрос продолжает устойчиво опережать предложение, тогда как запасы в мировых хранилищах находятся на низких уровнях, что делает рынок чувствительным к любым дополнительным импульсам.

Питер Краут, редактор Silver Stock Investor, в комментариях Investing News Network подчеркивал, что рост цен сам по себе не способен быстро стимулировать добычу. Около 70−75% серебра производится как попутный продукт при добыче меди, цинка, свинца и золота, поэтому решения о расширении производства зависят от ситуации на смежных рынках. Дополнительным ограничением остается длительный инвестиционный цикл: от геологоразведки до запуска нового месторождения проходит в среднем 10−15 лет. В XFINE считают, что именно инерционность предложения усиливает вероятность резких ценовых движений в 2026 году.

Рост промышленного потребления остается второй ключевой опорой рынка. По данным Silver Institute, серебро играет все более системную роль в энергетическом переходе, прежде всего в солнечной энергетике, электромобилях и силовой электронике. Даже при снижении содержания металла в отдельных технологических компонентах общий рост объемов производства приводит к увеличению совокупного спроса. Фрэнк Холмс, CEO US Global Investors, ранее отмечал, что солнечная генерация превращается в базовый элемент энергобаланса, особенно в США и Азии, делая спрос на серебро менее зависимым от краткосрочных экономических циклов. Развитие дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта также усиливает косвенный спрос через рост потребления электроэнергии и расширение солнечной генерации.

Инвестиционный спрос продолжает играть все более заметную роль. Серебро традиционно следует за золотом, но отличается более высокой волатильностью, что делает его привлекательным при росте инфляционных ожиданий и снижении реальных процентных ставок. В 2025 году приток средств в ETF, обеспеченные серебром, стал важным драйвером рынка, а совокупные запасы таких фондов выросли примерно на 18%, превысив 840 млн унций. На развивающихся рынках серебро все чаще рассматривается как более доступная альтернатива золоту. В Индии рост цен на золото выше 4,000 долларов за унцию привел к заметному увеличению спроса на серебряные слитки и ювелирные изделия, что усилило напряженность физического рынка.

Формируя сценарии на 2026 год, аналитики осторожны в точных ценовых ориентирах, учитывая высокую волатильность металла. Питер Краут называет уровень 50 долларов за унцию новой долгосрочной поддержкой и рассматривает диапазон 65−70 долларов как базовый сценарий. Более оптимистичные оценки ранее озвучивали Фрэнк Холмс и Клем Чамберс, основатель аналитической платформы aNewFN, допуская смещение котировок в зону 90−100 долларов за унцию при активизации розничного инвестиционного спроса. При этом в XFINE подчеркивают, что даже возможные коррекции на фоне замедления мировой экономики вряд ли изменят долгосрочный баланс рынка.

В результате серебро подошло к 2026 году с сочетанием ограниченного предложения, растущего промышленного и инвестиционного спроса и относительно благоприятного макроэкономического фона. По оценке аналитиков XFINE, металл все чаще воспринимается не просто как товар, а как форма денег с ограниченным предложением, способная занять устойчивое место в стратегических портфелях инвесторов, оставаясь одним из ключевых активов на рынке драгоценных металлов.

Аналитический отдел XFINE