українська
8 января 2026, 14:37 Читати українською

Goldman прогнозирует 20% рост акций Китая в 2026 году

Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что фондовый рынок Китая продолжит восходящий тренд в 2026 году. Хотя темпы роста могут быть несколько медленнее, чем в 2025, аналитики уверены, что развитие искусственного интеллекта и государственная политика стимулирования обеспечат солидные прибыли инвесторам. Об этом сообщает Bloomberg.

Goldman прогнозирует 20% рост акций Китая в 2026 году
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогнозы по ключевым индексам

Согласно аналитической записке стратега Кингера Лау, ожидаются следующие показатели до конца 2026 года:

  • MSCI China: рост на 20% (целевая отметка — 100 пунктов).
  • CSI 300 (акции внутреннего рынка): рост на 12% (целевая отметка — 5 200 пунктов).

«Ожидаемый нами рост капитализации в 2026 году будет почти полностью базироваться на увеличении доходов компаний», — отмечают аналитики.

Этому будут способствовать три фактора: внедрение ИИ, стратегия выхода китайских брендов на глобальные рынки и меры правительства по преодолению чрезмерной внутренней конкуренции.

Мощный старт 2026 года

Китайский рынок начал новый год с высокой скоростью. С начала года индекс CSI 300 вырос на 3,5%, достигнув максимума за четыре года, а MSCI China прибавил 3,6%, опережая по динамике американский S&P 500.

Другие важные тренды:

  • Прибыли корпораций: прогнозируется ускорение темпов роста доходов до 14% в 2026—2027 годах (по сравнению с 4% в 2025-м).
  • Приток капитала: китайские инвесторы могут вложить рекордные $200 млрд в акции Гонконга, тогда как иностранные инвесторы, вероятно, вернут на рынок Китая около $10 млрд, сокращая свои ранее закрытые позиции.
  • Рекордная активность: объемы торгов на материковых биржах приближаются к максимуму сентября прошлого года, а объемы маржинального кредитования (покупка акций взаймы) бьют рекорды.

Goldman Sachs остается одним из самых последовательных «быков» по отношению к Китаю. В прошлом году банк также прогнозировал рост на 20%, и этот прогноз оказался слишком консервативным: по итогам 2025 года индекс MSCI China взлетел на 28%, а CSI 300 — на 18%.

Пока банк считает, что рынок перешел от этапа «восстановления после падения» к этапу «фундаментального роста доходов».

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
