Рынок земли в Украине в 2025 году перешел к стабильной модели развития — Минэкономики

Рынок сельскохозяйственных земель Украины успешно преодолел этап становления и вошел в фазу зрелой и прогнозируемой динамики. Согласно данным Минэкономики, в 2025 году ключевым фактором ценообразования стала ситуация безопасности, а фокус покупателей сместился с объемов земельного банка на качество и расположение участков.

Кто и сколько покупал

С начала 2025 года по середину декабря было отчуждено 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га. Рынок демонстрирует четкое распределение между активностью бизнеса и гражданами:

Юридические лица выкупили 43 тыс. участков (128,2 тыс. га). Средняя стоимость гектара для компаний составила 74323 грн.

Физические лица приобрели 72,6 тыс. участков (211,9 тыс. га). Средняя цена для граждан была значительно ниже — 47 246 грн за гектар.

География цен

Разница в стоимости земли между регионами остается существенной. Высокие цены фиксируются в областях, удаленных от зоны боевых действий:

Ивано-Франковская область: абсолютный лидер — до 165 615 грн/га.

Тернопольская область: до 126 068 грн/га.

Львовская и Винницкая области: колеблются в пределах 80−100 тыс. грн/га.

В прифронтовых регионах (Херсонская, Николаевская, Запорожская области) земля остается самой доступной — в среднем 35−38 тыс. грн/га.

Прогнозы на 2026 год

Заместитель министра экономики Денис Башлык отметил, что, несмотря на военные риски, рынок сохранил ликвидность и продемонстрировал устойчивый рост стоимости.

«В 2026 году ключевыми факторами развития и в дальнейшем будут оставаться ситуация безопасности и инвестиционная привлекательность конкретных участков», — подчеркнул Башлык.

Эксперты ожидают, что в следующем году структура спроса окончательно закрепится, а разрыв между ценами в тыловых и прифронтовых областях зависит исключительно от успехов на фронте.