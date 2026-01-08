Multi от Минфин
(8,9K+)
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
8 января 2026, 14:09

Рынок земли в Украине в 2025 году перешел к стабильной модели развития — Минэкономики

Рынок сельскохозяйственных земель Украины успешно преодолел этап становления и вошел в фазу зрелой и прогнозируемой динамики. Согласно данным Минэкономики, в 2025 году ключевым фактором ценообразования стала ситуация безопасности, а фокус покупателей сместился с объемов земельного банка на качество и расположение участков.

Рынок земли в Украине в 2025 году перешел к стабильной модели развития - Минэкономики

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто и сколько покупал

С начала 2025 года по середину декабря было отчуждено 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га. Рынок демонстрирует четкое распределение между активностью бизнеса и гражданами:

  • Юридические лица выкупили 43 тыс. участков (128,2 тыс. га). Средняя стоимость гектара для компаний составила 74323 грн.
  • Физические лица приобрели 72,6 тыс. участков (211,9 тыс. га). Средняя цена для граждан была значительно ниже — 47 246 грн за гектар.

География цен

Разница в стоимости земли между регионами остается существенной. Высокие цены фиксируются в областях, удаленных от зоны боевых действий:

  • Ивано-Франковская область: абсолютный лидер — до 165 615 грн/га.
  • Тернопольская область: до 126 068 грн/га.
  • Львовская и Винницкая области: колеблются в пределах 80−100 тыс. грн/га.

В прифронтовых регионах (Херсонская, Николаевская, Запорожская области) земля остается самой доступной — в среднем 35−38 тыс. грн/га.

Прогнозы на 2026 год

Заместитель министра экономики Денис Башлык отметил, что, несмотря на военные риски, рынок сохранил ликвидность и продемонстрировал устойчивый рост стоимости.

«В 2026 году ключевыми факторами развития и в дальнейшем будут оставаться ситуация безопасности и инвестиционная привлекательность конкретных участков», — подчеркнул Башлык.

Эксперты ожидают, что в следующем году структура спроса окончательно закрепится, а разрыв между ценами в тыловых и прифронтовых областях зависит исключительно от успехов на фронте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
8 января 2026, 15:24
#
«Івано-Франківська область: абсолютний лідер — до 165 615 грн/га. Тернопільська область: до 126 068 грн/га. Львівська та Вінницька області: коливаються у межах 80−100 тис. грн/га.» причина цих цін всім відома))
Вищепереліченим областям окрім Вінницької ніколи не було притаменне ведення масштабного сільського господарства.
Змінять цільове призначення землі та й почнуть будувати.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
