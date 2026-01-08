Рынок сельскохозяйственных земель Украины успешно преодолел этап становления и вошел в фазу зрелой и прогнозируемой динамики. Согласно данным Минэкономики, в 2025 году ключевым фактором ценообразования стала ситуация безопасности, а фокус покупателей сместился с объемов земельного банка на качество и расположение участков.
Рынок земли в Украине в 2025 году перешел к стабильной модели развития — Минэкономики
Кто и сколько покупал
С начала 2025 года по середину декабря было отчуждено 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га. Рынок демонстрирует четкое распределение между активностью бизнеса и гражданами:
- Юридические лица выкупили 43 тыс. участков (128,2 тыс. га). Средняя стоимость гектара для компаний составила 74323 грн.
- Физические лица приобрели 72,6 тыс. участков (211,9 тыс. га). Средняя цена для граждан была значительно ниже — 47 246 грн за гектар.
География цен
Разница в стоимости земли между регионами остается существенной. Высокие цены фиксируются в областях, удаленных от зоны боевых действий:
- Ивано-Франковская область: абсолютный лидер — до 165 615 грн/га.
- Тернопольская область: до 126 068 грн/га.
- Львовская и Винницкая области: колеблются в пределах 80−100 тыс. грн/га.
В прифронтовых регионах (Херсонская, Николаевская, Запорожская области) земля остается самой доступной — в среднем 35−38 тыс. грн/га.
Прогнозы на 2026 год
Заместитель министра экономики Денис Башлык отметил, что, несмотря на военные риски, рынок сохранил ликвидность и продемонстрировал устойчивый рост стоимости.
«В 2026 году ключевыми факторами развития и в дальнейшем будут оставаться ситуация безопасности и инвестиционная привлекательность конкретных участков», — подчеркнул Башлык.
Эксперты ожидают, что в следующем году структура спроса окончательно закрепится, а разрыв между ценами в тыловых и прифронтовых областях зависит исключительно от успехов на фронте.
