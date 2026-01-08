Barclays улучшил прогноз по металлам: цена на медь может вырасти на 78% в бычьем цикле

Британский банк Barclays обновил свои прогнозы на сырьевом рынке, объявив о начале «бычьего» цикла для большинства металлов. Главной новостью стало ожидаемое увеличение цен на медь, серебро и золото, что заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии. Об этом сообщает Investing.

Медный бум и дефицит

Аналитики банка ожидают, что медь может подорожать на 78% по отношению к своим средним историческим значениям. Основной прогноз на 2026 год составляет более $12,500 за тонну. Такой оптимизм объясняется критическим дефицитом металла на рынке.

Несмотря на замедление спроса в Китае, мир нуждается все больше в меди для строительства центров обработки данных (ИИ-бум) и развития «зеленой» энергетики. По оценкам банка, даже при «худшем» сценарии в Китае, глобальный рынок все равно столкнется с дефицитом в 440 тысяч тонн.

Драгоценные металлы

Еще более амбициозными выглядят прогнозы для драгоценных металлов:

Золото: Barclays повысил целевую цену до $4,550 за тройскую унцию на 2026 год. Главные драйверы — массовая скупка золота центральными банками и стремление инвесторов оградить капитал от инфляции на фоне снижения ставок ФРС США.

Серебро: Банк прогнозирует настоящий взрыв цены до $75 за унцию. Это на 65% выше предыдущих ожиданий. Серебро становится дефицитным из-за стремительного развития солнечной энергетики, где оно является ключевым компонентом.

Кто на этом заработает

На фоне этих прогнозов, Barclays рекомендует покупать акции крупных добывающих компаний. Лучшим выбором назван гигант Glencore из-за его огромных мощностей по добыче меди. Также банк повысил рейтинги компаний Boliden, Anglo American и Endeavour Mining, ожидая существенного роста их доходов уже в 2026 году.

Аналитики подчеркивают, что сейчас идеальный момент для входа в активы, связанные с металлами, поскольку слабый доллар и экономическая неопределенность будут только подталкивать цены вверх в течение следующих двух-трех лет.