Финансовый гигант JPMorgan через свое подразделение Kinexys объявил о стратегическом партнерстве с разработчиком Digital Asset. Целью сотрудничества является интеграция долларового токена JPM Coin (JPMD) в блокчейн-сеть Canton Network. Этот шаг позволит вывести банковский депозитный токен за пределы внутренней инфраструктуры JPMorgan на публичный блокчейн институционального уровня. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на заявление банка.
JPMorgan расширяет экспансию JPM Coin: депозитный токен появится в сети Canton в 2026 году
Мультичейн-стратегия JPMorgan
Интеграция в Canton является частью масштабной стратегии банка. Напомним, что ранее JPMorgan начал развертывание JPM Coin в сети Base (L2-решения от Coinbase) для пилотных проектов институциональных клиентов.
JPM Coin — это первый выпущенный банком депозитный токен в долларах США. Он представляет собой цифровую запись о праве требований на долларовые депозиты в JPMorgan, позволяющей крупным компаниям перемещать средства мгновенно в режиме 24/7.
Почему выбран именно Canton Network
Canton Network — это публичный блокчейн первого уровня (L1), специально разработанный для институциональных финансов. Его ключевые особенности:
- Конфиденциальность и комплаенс: сеть объединяет открытость со строгими требованиями регуляторов.
- Синхронизированные расчеты: возможность одновременно производить расчеты по разным классам активов на единой инфраструктуре.
- Рост токена Canton Coin: на фоне новостей об успешных пилотах по токенизации гособлигаций США (Treasuries), нативный токен сети продемонстрировал стремительное ралли в последние недели.
«Это сотрудничество воплощает в жизнь видение регулируемых цифровых денег, которые могут двигаться со скоростью рынков», — отметил Юваль Рооз, соучредитель и гендиректор Digital Asset.
План внедрения на 2026 год
Интеграция будет происходить поэтапно в течение 2026:
- Техническая база: первоочередной фокус на механизмах мгновенного выпуска, перевода и выкупа JPMD непосредственно в сети Canton.
- Расширение функционала: партнеры планируют интегрировать другие продукты Kinexys, в частности, блокчейн-депозитные счета.
- Институциональный DeFi: интеграция JPM Coin и токенизированных ценных бумаг закладывает основу экосистемы управления корпоративным капиталом в блокчейн-среде.
Маллела, соруководитель Kinexys, подчеркнул, что это партнерство дает рынку сочетание надежности банковских депозитов и инновационности блокчейн-транзакций в реальном времени.
Напомним
Минфин писал, что в ноябре 2025 года JPMorgan запустил токен JPM Coin, который обеспечивается банковскими депозитами.
Ключевое отличие запущенного JPMD от стейблкоинов заключается в его природе и регулировке.
- Стейблкоин (например, USDC, USDT): Выпускается частной финтех-компанией (Circle, Tether). Токен является обязательством этой компании перед собственником. Резервы хранятся на банковских счетах или в казначейских бумагах, но сам токен не является банковским депозитом.
- Депозитный токен (JPMD): Выпускается непосредственно банком (JPMorgan). Токен является прямым цифровым представлением депозита клиента в этом банке. Это регулируемый банковский продукт, просто перенесенный на блокчейн для эффективности расчетов.
