JPMorgan расширяет экспансию JPM Coin: депозитный токен появится в сети Canton в 2026 году

Финансовый гигант JPMorgan через свое подразделение Kinexys объявил о стратегическом партнерстве с разработчиком Digital Asset. Целью сотрудничества является интеграция долларового токена JPM Coin (JPMD) в блокчейн-сеть Canton Network. Этот шаг позволит вывести банковский депозитный токен за пределы внутренней инфраструктуры JPMorgan на публичный блокчейн институционального уровня. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на заявление банка.

Мультичейн-стратегия JPMorgan

Интеграция в Canton является частью масштабной стратегии банка. Напомним, что ранее JPMorgan начал развертывание JPM Coin в сети Base (L2-решения от Coinbase) для пилотных проектов институциональных клиентов.

JPM Coin — это первый выпущенный банком депозитный токен в долларах США. Он представляет собой цифровую запись о праве требований на долларовые депозиты в JPMorgan, позволяющей крупным компаниям перемещать средства мгновенно в режиме 24/7.

Почему выбран именно Canton Network

Canton Network — это публичный блокчейн первого уровня (L1), специально разработанный для институциональных финансов. Его ключевые особенности:

Конфиденциальность и комплаенс: сеть объединяет открытость со строгими требованиями регуляторов.

Синхронизированные расчеты: возможность одновременно производить расчеты по разным классам активов на единой инфраструктуре.

Рост токена Canton Coin: на фоне новостей об успешных пилотах по токенизации гособлигаций США (Treasuries), нативный токен сети продемонстрировал стремительное ралли в последние недели.

«Это сотрудничество воплощает в жизнь видение регулируемых цифровых денег, которые могут двигаться со скоростью рынков», — отметил Юваль Рооз, соучредитель и гендиректор Digital Asset.

План внедрения на 2026 год

Интеграция будет происходить поэтапно в течение 2026:

Техническая база: первоочередной фокус на механизмах мгновенного выпуска, перевода и выкупа JPMD непосредственно в сети Canton.

Расширение функционала: партнеры планируют интегрировать другие продукты Kinexys, в частности, блокчейн-депозитные счета.

Институциональный DeFi: интеграция JPM Coin и токенизированных ценных бумаг закладывает основу экосистемы управления корпоративным капиталом в блокчейн-среде.

Маллела, соруководитель Kinexys, подчеркнул, что это партнерство дает рынку сочетание надежности банковских депозитов и инновационности блокчейн-транзакций в реальном времени.

Напомним

Минфин писал, что в ноябре 2025 года JPMorgan запустил токен JPM Coin, который обеспечивается банковскими депозитами.

Ключевое отличие запущенного JPMD от стейблкоинов заключается в его природе и регулировке.