JPMorgan расширяет экспансию JPM Coin: депозитный токен появится в сети Canton в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2026, 11:36 Читати українською

JPMorgan расширяет экспансию JPM Coin: депозитный токен появится в сети Canton в 2026 году

Финансовый гигант JPMorgan через свое подразделение Kinexys объявил о стратегическом партнерстве с разработчиком Digital Asset. Целью сотрудничества является интеграция долларового токена JPM Coin (JPMD) в блокчейн-сеть Canton Network. Этот шаг позволит вывести банковский депозитный токен за пределы внутренней инфраструктуры JPMorgan на публичный блокчейн институционального уровня. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на заявление банка.

JPMorgan расширяет экспансию JPM Coin: депозитный токен появится в сети Canton в 2026 году

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Мультичейн-стратегия JPMorgan

Интеграция в Canton является частью масштабной стратегии банка. Напомним, что ранее JPMorgan начал развертывание JPM Coin в сети Base (L2-решения от Coinbase) для пилотных проектов институциональных клиентов.

JPM Coin — это первый выпущенный банком депозитный токен в долларах США. Он представляет собой цифровую запись о праве требований на долларовые депозиты в JPMorgan, позволяющей крупным компаниям перемещать средства мгновенно в режиме 24/7.

Почему выбран именно Canton Network

Canton Network — это публичный блокчейн первого уровня (L1), специально разработанный для институциональных финансов. Его ключевые особенности:

  • Конфиденциальность и комплаенс: сеть объединяет открытость со строгими требованиями регуляторов.
  • Синхронизированные расчеты: возможность одновременно производить расчеты по разным классам активов на единой инфраструктуре.
  • Рост токена Canton Coin: на фоне новостей об успешных пилотах по токенизации гособлигаций США (Treasuries), нативный токен сети продемонстрировал стремительное ралли в последние недели.

«Это сотрудничество воплощает в жизнь видение регулируемых цифровых денег, которые могут двигаться со скоростью рынков», — отметил Юваль Рооз, соучредитель и гендиректор Digital Asset.

План внедрения на 2026 год

Интеграция будет происходить поэтапно в течение 2026:

  • Техническая база: первоочередной фокус на механизмах мгновенного выпуска, перевода и выкупа JPMD непосредственно в сети Canton.
  • Расширение функционала: партнеры планируют интегрировать другие продукты Kinexys, в частности, блокчейн-депозитные счета.
  • Институциональный DeFi: интеграция JPM Coin и токенизированных ценных бумаг закладывает основу экосистемы управления корпоративным капиталом в блокчейн-среде.

Маллела, соруководитель Kinexys, подчеркнул, что это партнерство дает рынку сочетание надежности банковских депозитов и инновационности блокчейн-транзакций в реальном времени.

Напомним

Минфин писал, что в ноябре 2025 года JPMorgan запустил токен JPM Coin, который обеспечивается банковскими депозитами.

Ключевое отличие запущенного JPMD от стейблкоинов заключается в его природе и регулировке.

  • Стейблкоин (например, USDC, USDT): Выпускается частной финтех-компанией (Circle, Tether). Токен является обязательством этой компании перед собственником. Резервы хранятся на банковских счетах или в казначейских бумагах, но сам токен не является банковским депозитом.
  • Депозитный токен (JPMD): Выпускается непосредственно банком (JPMorgan). Токен является прямым цифровым представлением депозита клиента в этом банке. Это регулируемый банковский продукт, просто перенесенный на блокчейн для эффективности расчетов.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами