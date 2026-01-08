Экономический эффект в 9,5 млрд грн: Фонд госимущества подвел итоги приватизации за 2025 год

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил об успешном выполнении плана приватизации на 2025 год. Общий экономический эффект от деятельности ведомства составил почти 9,5 млрд. гривен, что стало существенным вкладом в бюджет, обороноспособность и восстановление страны.

Структура поступлений: приватизация и санкционные активы

Общая сумма в 9,5 млрд грн состоит из нескольких ключевых потоков:

6,3 млрд грн — поступления непосредственно от приватизации госимущества.

2,5 млрд грн — средства от реализации национализированных (санкционных) активов, которые в полном объеме направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

3,2 млрд грн — доходы от аренды и других операций с санкционным имуществом.

Аукционы: рекордная конкуренция и рост цен

В течение года ФГИ провел 380 успешных онлайн-аукционов. Несмотря на военное положение, интерес бизнеса к государственным объектам остается высоким:

Участники: всего 1626 претендентов.

Конкуренция в среднем 4,3 участника на один лот.

Рост стоимости: средняя цена активов в ходе торгов росла в 2,8 раза.

Большая приватизация и топ-лоты года

2025-й отразился успешной продажей крупных промышленных объектов. Крупнейшими сделками года стали:

ДАО «Строительная компания «Укрбуд» продано за 805 млн грн.

ЧАО «Винницабытхим» — реализовано за 608 млн грн (актив был конфискован в рамках санкционной политики).

«Более 9,5 миллиарда гривен экономического эффекта — это ресурс, который уже работает на бюджет и оборону. Приватизация — это не только деньги, но и привлечение новых инвесторов и создание рабочих мест», — подчеркнула и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

С момента начала полномасштабного вторжения совокупные поступления от приватизации уже превысили отметку в 20,5 млрд. гривен. Все привлеченные средства направляются на приоритетные нужды государства — поддержку Вооруженных сил Украины и проекты по восстановлению разрушенной инфраструктуры.