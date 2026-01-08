Экономический эффект в 9,5 млрд грн: Фонд госимущества подвел итоги приватизации за 2025 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2026, 11:03 Читати українською

Экономический эффект в 9,5 млрд грн: Фонд госимущества подвел итоги приватизации за 2025 год

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил об успешном выполнении плана приватизации на 2025 год. Общий экономический эффект от деятельности ведомства составил почти 9,5 млрд. гривен, что стало существенным вкладом в бюджет, обороноспособность и восстановление страны.

Экономический эффект в 9,5 млрд грн: Фонд госимущества подвел итоги приватизации за 2025 год
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Структура поступлений: приватизация и санкционные активы

Общая сумма в 9,5 млрд грн состоит из нескольких ключевых потоков:

  • 6,3 млрд грн — поступления непосредственно от приватизации госимущества.
  • 2,5 млрд грн — средства от реализации национализированных (санкционных) активов, которые в полном объеме направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
  • 3,2 млрд грн — доходы от аренды и других операций с санкционным имуществом.

Аукционы: рекордная конкуренция и рост цен

В течение года ФГИ провел 380 успешных онлайн-аукционов. Несмотря на военное положение, интерес бизнеса к государственным объектам остается высоким:

  • Участники: всего 1626 претендентов.
  • Конкуренция в среднем 4,3 участника на один лот.
  • Рост стоимости: средняя цена активов в ходе торгов росла в 2,8 раза.

Большая приватизация и топ-лоты года

2025-й отразился успешной продажей крупных промышленных объектов. Крупнейшими сделками года стали:

  • ДАО «Строительная компания «Укрбуд» продано за 805 млн грн.
  • ЧАО «Винницабытхим» — реализовано за 608 млн грн (актив был конфискован в рамках санкционной политики).

«Более 9,5 миллиарда гривен экономического эффекта — это ресурс, который уже работает на бюджет и оборону. Приватизация — это не только деньги, но и привлечение новых инвесторов и создание рабочих мест», — подчеркнула и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

С момента начала полномасштабного вторжения совокупные поступления от приватизации уже превысили отметку в 20,5 млрд. гривен. Все привлеченные средства направляются на приоритетные нужды государства — поддержку Вооруженных сил Украины и проекты по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами