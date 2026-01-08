Samsung предупреждает о подорожании гаджетов: дефицит чипов памяти ударит по всему рынку

Технологический гигант Samsung Electronics прогнозирует неизбежный рост цен на электронику по всему миру. Причиной стал острый дефицит чипов памяти, заставляющий производителей пересматривать стоимость конечной продукции от смартфонов до бытовой техники. Об этом сообщает Bloomberg.

«Цены растут прямо сейчас»

Несмотря на то, что Samsung является крупнейшим в мире производителем памяти, компания также испытывает давление из-за роста себестоимости компонентов. Президент и глава глобального маркетинга Samsung Вонджин Ли в интервью на выставке CES подчеркнул серьезность ситуации.

«Проблемы с поставками полупроводников коснутся каждого. Цены вырастают даже в этот момент, пока мы говорим. Мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но наступит момент, когда нам придется реально рассмотреть вопрос пересмотра цен на наши товары», — заявил Вонджин Ли.

Почему возник дефицит

Главным драйвером кризиса стал бум искусственного интеллекта (ИИ). Строительство новых дата-центров требует большого количества памяти с высокой пропускной способностью. Это привело к тому, что производственные линии переориентированы на дорогостоящие ИИ-чипы, что создает дефицит памяти для обычных устройств.

Аналитики Counterpoint Research прогнозируют рост стоимости модулей памяти на 50% уже ко второму кварталу 2026 года. Такие компании как Dell, Xiaomi и Lenovo уже начали накапливать запасы или предупреждать клиентов о возможном повышении цен.

Оптимизм на фоне кризиса

Несмотря на ценовые вызовы, Samsung смотрит в 2026 с оптимизмом. Вонджин Ли считает, что появление ИИ-функций в смартфоах будет стимулировать пользователей обновлять свои гаджеты быстрее обычного.

Кроме того, вертикальная интеграция Samsung (способность самостоятельно производить память для собственных устройств) дает компании существенное преимущество над конкурентами, которые полностью зависят от внешних поставщиков.