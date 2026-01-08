Samsung предупреждает о подорожании гаджетов: дефицит чипов памяти ударит по всему рынку

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2026, 10:02 Читати українською

Samsung предупреждает о подорожании гаджетов: дефицит чипов памяти ударит по всему рынку

Технологический гигант Samsung Electronics прогнозирует неизбежный рост цен на электронику по всему миру. Причиной стал острый дефицит чипов памяти, заставляющий производителей пересматривать стоимость конечной продукции от смартфонов до бытовой техники. Об этом сообщает Bloomberg.

Samsung предупреждает о подорожании гаджетов: дефицит чипов памяти ударит по всему рынку
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Цены растут прямо сейчас»

Несмотря на то, что Samsung является крупнейшим в мире производителем памяти, компания также испытывает давление из-за роста себестоимости компонентов. Президент и глава глобального маркетинга Samsung Вонджин Ли в интервью на выставке CES подчеркнул серьезность ситуации.

«Проблемы с поставками полупроводников коснутся каждого. Цены вырастают даже в этот момент, пока мы говорим. Мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но наступит момент, когда нам придется реально рассмотреть вопрос пересмотра цен на наши товары», — заявил Вонджин Ли.

Почему возник дефицит

Главным драйвером кризиса стал бум искусственного интеллекта (ИИ). Строительство новых дата-центров требует большого количества памяти с высокой пропускной способностью. Это привело к тому, что производственные линии переориентированы на дорогостоящие ИИ-чипы, что создает дефицит памяти для обычных устройств.

Аналитики Counterpoint Research прогнозируют рост стоимости модулей памяти на 50% уже ко второму кварталу 2026 года. Такие компании как Dell, Xiaomi и Lenovo уже начали накапливать запасы или предупреждать клиентов о возможном повышении цен.

Оптимизм на фоне кризиса

Несмотря на ценовые вызовы, Samsung смотрит в 2026 с оптимизмом. Вонджин Ли считает, что появление ИИ-функций в смартфоах будет стимулировать пользователей обновлять свои гаджеты быстрее обычного.

Кроме того, вертикальная интеграция Samsung (способность самостоятельно производить память для собственных устройств) дает компании существенное преимущество над конкурентами, которые полностью зависят от внешних поставщиков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами