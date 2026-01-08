Multi от Минфин
українська
8 января 2026, 8:34

Поступления в общий фонд госбюджета в 2025 году достигли 2,66 трлн грн

За 2025 год в общий фонд государственного бюджета поступило 2,66 трлн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Поступления в общий фонд госбюджета в 2025 году достигли 2,66 трлн грн
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

  • 542,4 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 362,9 млрд грн — НДФЛ и военного сбора;
  • 306,5 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собранно 486,1 млрд, возмещено — 179,6 млрд грн);
  • 284,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 280,9 млрд грн — акцизного налога;
  • 67,9 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;
  • 55,2 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 43,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

Кроме прибыли Национального банка Украины (84,2 млрд грн, перечисленной в апреле-мае), важным источником доходов остаются поступления в виде международной помощи (грантов) — 530,4 млрд гривен.

В целом, по итогам 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 3,82 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 5,45 трлн. грн., в том числе общего фонда — 4,19 трлн.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в 2025 году составили 662,7 млрд грн, из которых 69,6 млрд грн поступило в декабре.

По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2025 год составили 2,15 трлн грн, или 94,7 % от запланированных на этот период.

Из внутренних источников в государственный бюджет поступило 581,5 млрд грн, а именно:

  • от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 551,5 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 137,3 млрд. грн. ($2,41 млрд. и 773,5 млн. евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 268,0 млрд грн;
  • от выпуска ОВГЗ в объеме 30,0 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ПАО «Украинская финансовая жилищная компания».

Из внешних источников поступило 1,57 трлн грн (или около $37,7 млрд), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 997,6 млрд грн (или около ($24,0 млрд)).

  • 854,94 млрд грн (18,12 млрд евро) поступление средств займа ЕС в рамках Исключительной макрофинансовой помощи (в рамках механизма ULCM);
  • 142,7 млрд грн (2,5 млрд СДР) поступления средств займа от Правительства Канады (в рамках механизма ULCM);
  • 476,9 млрд грн (10,1 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
  • 37,97 млрд грн (674,0 млн СДР) поступления средств МВФ;
  • 7,95 млрд грн ($190,8 млн) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине» (DRIVE);
  • 12,2 млрд грн ($293,3 млн) поступления средств займа МАР (МБРР) в рамках проекта Программа Поддержка восстановления путем разумного фискального управления (SURGE);
  • 9,71 млрд грн (200,0 млн евро) поступления средств ссуды БРРЭ в рамках проекта «Поддержка внутренне перемещенных лиц в Украине» (HOME);
  • 8,9 млрд грн ($210,0 млн) поступления средств займа МАР (МБРР) в рамках программы финансирования ради результатов «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE);
  • 7,7 млрд грн ($183,0 млн) поступления средств займа МБРР в рамках проекта Программа Поддержка восстановления путем разумного фискального управления (SURGE);
  • 4,5 млрд грн ($105,7 млн) поступления средств займа МБРР и МАР в рамках проекта «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN);
  • 4,1 млрд грн ($99,5 млн) поступления средств займа МАР (МБРР) в рамках проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE);
  • 3,4 млрд грн ($80,0 млн) поступления средств займа МБРР в рамках проекта Дополнительное финансирование для Программы финансирования ради результатов «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE);
  • 0,96 млрд грн ($23,0 млн) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

При этом платежи по погашению государственного долга за 2025 год составили 596,8 млрд грн (99,9% плана), платежи по обслуживанию — 361,6 млрд грн (85,4% плана).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
