Украина окончательно победила по делу на $6 млрд: Верховный суд Швеции поставил точку в иске акционеров Укрнафты

Украина одержала окончательную победу по резонансному делу по иску миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта». Верховный суд Швеции отказал в открытии апелляционного производства по жалобе кипрских компаний, связанных с Игорем Коломойским, чем подтвердил правомерность решений предыдущих инстанций в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Суть спора и решение суда

Конфликт начался еще в 2015 году, когда компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB), владевшие более 40% акций Укрнафты, обратились в Стокгольмский арбитраж. Истцы требовали от Украины компенсацию в размере более $6 млрд (плюс процента), ссылаясь на нарушение договора Энергетической хартии.

Однако арбитражный трибунал, а затем и Апелляционный суд Свеа согласились с аргументами Министерства юстиции Украины:

Суд установил, что компании LBB не осуществляли фактического взноса в уставный капитал Укрнафты, а следовательно, не имели статуса инвестора и права на обращение в международный арбитраж.

Из-за отсутствия реальной инвестиции дело было закрыто без рассмотрения претензий по существу.

Финансовые последствия для оппонентов

Теперь, после вступления судебных решений окончательной силы, вместо ожидаемой компенсации кипрские компании обязаны выплатить Украине более $22 млн для возмещения расходов на юридическое сопровождение.

Структура выплат в пользу Украины:

$18,9 млн — затраты на арбитражное производство (с начислением процентов с 2021 года).

$2,67 млн — судебные издержки по делу по юрисдикции.

$0,55 млн — дополнительные расходы по делу о судебных издержках.

Все выплаты будут включать проценты по закону Швеции о процентах, которые будут начисляться до момента полной уплаты основной задолженности.

Значение победы

Этот кейс является одним из самых масштабных в истории юридической защиты интересов Украины на международной арене. Решение Верховного суда Швеции не только оградило государственный бюджет от выплаты астрономической суммы, но и создало важный прецедент по толкованию понятия «инвестиция» в пределах Энергетической хартии.