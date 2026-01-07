Несмотря на сложные экономические условия, рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал устойчивость. По данным ассоциации «Укравтопром», в течение 2025 года украинский автопарк пополнили 81,3 тыс. новых легковушек. Это на 17% превышает показатель 2024 года.
Авторынок Украины в 2025 году: 20 самых популярных новых моделей
Безусловным лидером симпатий украинцев остается кроссовер бюджетного сегмента, однако в первой пятерке закрепились сразу две электрические модели китайского производства, что свидетельствует о стремительной электромобилизации рынка.
Лидеры продаж в 2025 году
Верхушку рейтинга уверенно держит Renault Duster — за год было реализовано 5371 таких авто. Вторую строчку занял японский бестселлер Toyota RAV-4 (3614 ед.), а замыкает тройку лидеров электрическая новинка от немецкого концерна — Volkswagen ID.Unyx (3162 ед.).
В первую десятку самых популярных авто также вошли:
- BYD Song Plus — 2995 ед.
- Hyundai Tucson — 2427 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 2174 ед.
- Skoda Kodiaq — 1994 ед.
- Skoda Octavia — 1661 ед.
- Mazda CX5 — 1653 ед.
- BYD Leopard 3 — 1623 ед.
Нижняя часть рейтинга показывает высокую конкуренцию между европейскими, японскими брендами и новыми игроками рынка электромобилей:
- Volkswagen Touareg — 1611 ед.
- Zeekr 7X — 1558 ед.
- Kia Sportage — 1481 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 1342 ед.
- Honda eNS1 — 1300 ед.
- Suzuki SX4 — 1182 ед.
- Zeekr 001 — 1158 ед.
- Skoda Karoq — 1053 ед.
- Suzuki Vitara — 984 ед.
- Toyota Yaris Cross — 965 ед.
