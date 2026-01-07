Авторынок Украины в 2025 году: 20 самых популярных новых моделей

Несмотря на сложные экономические условия, рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал устойчивость. По данным ассоциации «Укравтопром», в течение 2025 года украинский автопарк пополнили 81,3 тыс. новых легковушек. Это на 17% превышает показатель 2024 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Безусловным лидером симпатий украинцев остается кроссовер бюджетного сегмента, однако в первой пятерке закрепились сразу две электрические модели китайского производства, что свидетельствует о стремительной электромобилизации рынка.

Лидеры продаж в 2025 году

Верхушку рейтинга уверенно держит Renault Duster — за год было реализовано 5371 таких авто. Вторую строчку занял японский бестселлер Toyota RAV-4 (3614 ед.), а замыкает тройку лидеров электрическая новинка от немецкого концерна — Volkswagen ID.Unyx (3162 ед.).

В первую десятку самых популярных авто также вошли:

BYD Song Plus — 2995 ед.

Hyundai Tucson — 2427 ед.

Toyota Land Cruiser Prado — 2174 ед.

Skoda Kodiaq — 1994 ед.

Skoda Octavia — 1661 ед.

Mazda CX5 — 1653 ед.

BYD Leopard 3 — 1623 ед.

Нижняя часть рейтинга показывает высокую конкуренцию между европейскими, японскими брендами и новыми игроками рынка электромобилей:

Volkswagen Touareg — 1611 ед.

Zeekr 7X — 1558 ед.

Kia Sportage — 1481 ед.

BYD Sea Lion 07 — 1342 ед.

Honda eNS1 — 1300 ед.

Suzuki SX4 — 1182 ед.

Zeekr 001 — 1158 ед.

Skoda Karoq — 1053 ед.

Suzuki Vitara — 984 ед.

Toyota Yaris Cross — 965 ед.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями