українська
7 января 2026, 16:15

Зарплата в $1000: экономист назвал реальные сроки достижения европейского уровня в Украине

Несмотря на запрос общества на быстрое повышение уровня жизни, средней заработной платы в эквиваленте $1000 украинцам придется ждать по меньшей мере еще 3−4 года. Об этом в эфире «Утро.LIVE» заявил экономист Олег Гетман.

Зарплата в $1000: экономист назвал реальные сроки достижения европейского уровня в Украине
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эксперт подчеркнул, что рост доходов населения — это не результат политических решений или желания государственных органов, а сложное следствие рыночных процессов.

Рыночные реалии против ожиданий

Гетман объяснил, что зарплата есть результат прямых рыночных отношений между работодателем и работником. По его оценке, в текущих условиях реалистичный темп роста доходов составляет 15−20% в год, что является максимумом для текущей экономической модели.

«Сейчас, мне кажется, у нас около 650 долларов средняя зарплата. Ожидать чего-то большего в короткие сроки — это почти невозможно», — отметил экономист.

Толкающий зарплаты вверх

На реальный уровень доходов украинцев влияют три ключевых фактора:

  • Дефицит рабочей силы: нехватка квалифицированных кадров заставляет работодателей конкурировать за работников, предлагая более высокую оплату.
  • Инновации и производительность: внедрение новых технологий, позволяющих создавать большее количество продукта за то же время.
  • Мировая конъюнктура: цены на украинскую продукцию (агросектор, металлургия и т. д.) на глобальных рынках.

По прогнозу эксперта, путь к «психологической отметке» в $1000 будет постепенным и будет напрямую зависеть от темпов возобновления бизнеса и стабильности экономических процессов в ближайшие годы.

Средняя зарплата в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по отношению к октябрю — до 27 167 грн.

В ведомстве назвали регионы с самым высоким в ноябре уровнем оплаты труда. Это город Киев (40633 грн), Днепропетровская (31706 грн) и Луганская (31340 грн) области.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
7 января 2026, 16:54
#
Та ні, зростання доходів громадян — якраз результат політичних рішень, нічого складного в цифрі 1000$ немає. 5−10 тис. — так, тут потрібно постаратись було б.
+
0
korvin29
korvin29
7 января 2026, 17:29
#
А как еще зарплаты вырастут с открытием границ).).)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 13 незарегистрированных посетителей.
