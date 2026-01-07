Несмотря на запрос общества на быстрое повышение уровня жизни, средней заработной платы в эквиваленте $1000 украинцам придется ждать по меньшей мере еще 3−4 года. Об этом в эфире «Утро.LIVE» заявил экономист Олег Гетман.
Зарплата в $1000: экономист назвал реальные сроки достижения европейского уровня в Украине
Эксперт подчеркнул, что рост доходов населения — это не результат политических решений или желания государственных органов, а сложное следствие рыночных процессов.
Рыночные реалии против ожиданий
Гетман объяснил, что зарплата есть результат прямых рыночных отношений между работодателем и работником. По его оценке, в текущих условиях реалистичный темп роста доходов составляет 15−20% в год, что является максимумом для текущей экономической модели.
«Сейчас, мне кажется, у нас около 650 долларов средняя зарплата. Ожидать чего-то большего в короткие сроки — это почти невозможно», — отметил экономист.
Толкающий зарплаты вверх
На реальный уровень доходов украинцев влияют три ключевых фактора:
- Дефицит рабочей силы: нехватка квалифицированных кадров заставляет работодателей конкурировать за работников, предлагая более высокую оплату.
- Инновации и производительность: внедрение новых технологий, позволяющих создавать большее количество продукта за то же время.
- Мировая конъюнктура: цены на украинскую продукцию (агросектор, металлургия
и т. д.) на глобальных рынках.
По прогнозу эксперта, путь к «психологической отметке» в $1000 будет постепенным и будет напрямую зависеть от темпов возобновления бизнеса и стабильности экономических процессов в ближайшие годы.
Средняя зарплата в Украине
По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по отношению к октябрю — до 27 167 грн.
В ведомстве назвали регионы с самым высоким в ноябре уровнем оплаты труда. Это город Киев (40633 грн), Днепропетровская (31706 грн) и Луганская (31340 грн) области.
