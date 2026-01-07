Зарплата в $1000: экономист назвал реальные сроки достижения европейского уровня в Украине

Несмотря на запрос общества на быстрое повышение уровня жизни, средней заработной платы в эквиваленте $1000 украинцам придется ждать по меньшей мере еще 3−4 года. Об этом в эфире «Утро.LIVE» заявил экономист Олег Гетман.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эксперт подчеркнул, что рост доходов населения — это не результат политических решений или желания государственных органов, а сложное следствие рыночных процессов.

Рыночные реалии против ожиданий

Гетман объяснил, что зарплата есть результат прямых рыночных отношений между работодателем и работником. По его оценке, в текущих условиях реалистичный темп роста доходов составляет 15−20% в год, что является максимумом для текущей экономической модели.

«Сейчас, мне кажется, у нас около 650 долларов средняя зарплата. Ожидать чего-то большего в короткие сроки — это почти невозможно», — отметил экономист.

Толкающий зарплаты вверх

На реальный уровень доходов украинцев влияют три ключевых фактора:

Дефицит рабочей силы: нехватка квалифицированных кадров заставляет работодателей конкурировать за работников, предлагая более высокую оплату.

Инновации и производительность: внедрение новых технологий, позволяющих создавать большее количество продукта за то же время.

Мировая конъюнктура: цены на украинскую продукцию (агросектор, металлургия и т. д. ) на глобальных рынках.

По прогнозу эксперта, путь к «психологической отметке» в $1000 будет постепенным и будет напрямую зависеть от темпов возобновления бизнеса и стабильности экономических процессов в ближайшие годы.

Средняя зарплата в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по отношению к октябрю — до 27 167 грн.

В ведомстве назвали регионы с самым высоким в ноябре уровнем оплаты труда. Это город Киев (40633 грн), Днепропетровская (31706 грн) и Луганская (31340 грн) области.