Больше средств на старт: в 2026 году по программе «Собственное дело» возрастут суммы грантов

С 1 января 2026 г. в Украине вступили в силу обновленные условия государственного проекта «Собственное дело». Программа расширяет финансовые возможности для предпринимателей и упрощает доступ к капиталу для молодежи. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, проект уже помог 34 тысячам грантеров, которые получили от государства в общей сложности 8,8 млрд грн. При этом 80% средств было направлено на масштабирование существующего бизнеса.

Новые суммы микрогрантов в 2026 году

Главным изменением года стало существенное увеличение лимитов финансирования. Теперь размер гранта напрямую зависит от обязательств по созданию рабочих мест:

До 100 тыс. грн — при регистрации как ФЛП (без наемных работников).

До 200 тыс. грн. — если предприниматель создает одно рабочее место.

До 350 тыс. грн — при создании по меньшей мере двух рабочих мест.

Специальные условия для молодежи (18−25 лет): возможность получить до 200 тыс. грн. на запуск бизнеса без обязательного требования создавать рабочие места.

Также сохраняются повышенные объемы финансирования для проектов в сфере дошкольного образования, креативных индустрий и бизнеса, работающего в прифронтовых областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской.

Расширение банковской сети

В 2026 году к обслуживанию программы «Собственное дело» присоединяются новые финансовые партнеры — Приватбанк и Сенс Банк.

Как получить грант

Путь от идеи к деньгам состоит из трех этапов:

Подача заявки: через портал Действие вместе с бизнес-планом.

Скорринг: проверка деловой репутации и финансового положения уполномоченным банком.

Собеседование: онлайн-интервью со специалистами регионального центра занятости.

Окончательное решение принимает Государственный центр занятости на основе балльной системы оценки бизнес-плана и результатов собеседования. Срок реализации грантового проекта составляет 3 года.