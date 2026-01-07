Больше средств на старт: в 2026 году по программе «Собственное дело» возрастут суммы грантов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 января 2026, 15:53 Читати українською

Больше средств на старт: в 2026 году по программе «Собственное дело» возрастут суммы грантов

С 1 января 2026 г. в Украине вступили в силу обновленные условия государственного проекта «Собственное дело». Программа расширяет финансовые возможности для предпринимателей и упрощает доступ к капиталу для молодежи. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Больше средств на старт: в 2026 году по программе «Собственное дело» возрастут суммы грантов
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, проект уже помог 34 тысячам грантеров, которые получили от государства в общей сложности 8,8 млрд грн. При этом 80% средств было направлено на масштабирование существующего бизнеса.

Новые суммы микрогрантов в 2026 году

Главным изменением года стало существенное увеличение лимитов финансирования. Теперь размер гранта напрямую зависит от обязательств по созданию рабочих мест:

  • До 100 тыс. грн — при регистрации как ФЛП (без наемных работников).
  • До 200 тыс. грн. — если предприниматель создает одно рабочее место.
  • До 350 тыс. грн — при создании по меньшей мере двух рабочих мест.
  • Специальные условия для молодежи (18−25 лет): возможность получить до 200 тыс. грн. на запуск бизнеса без обязательного требования создавать рабочие места.

Также сохраняются повышенные объемы финансирования для проектов в сфере дошкольного образования, креативных индустрий и бизнеса, работающего в прифронтовых областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской.

Расширение банковской сети

В 2026 году к обслуживанию программы «Собственное дело» присоединяются новые финансовые партнеры — Приватбанк и Сенс Банк.

Как получить грант

Путь от идеи к деньгам состоит из трех этапов:

  • Подача заявки: через портал Действие вместе с бизнес-планом.
  • Скорринг: проверка деловой репутации и финансового положения уполномоченным банком.
  • Собеседование: онлайн-интервью со специалистами регионального центра занятости.

Окончательное решение принимает Государственный центр занятости на основе балльной системы оценки бизнес-плана и результатов собеседования. Срок реализации грантового проекта составляет 3 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами