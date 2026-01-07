С 1 января 2026 г. в Украине вступили в силу обновленные условия государственного проекта «Собственное дело». Программа расширяет финансовые возможности для предпринимателей и упрощает доступ к капиталу для молодежи. Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Больше средств на старт: в 2026 году по программе «Собственное дело» возрастут суммы грантов
По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, проект уже помог 34 тысячам грантеров, которые получили от государства в общей сложности 8,8 млрд грн. При этом 80% средств было направлено на масштабирование существующего бизнеса.
Новые суммы микрогрантов в 2026 году
Главным изменением года стало существенное увеличение лимитов финансирования. Теперь размер гранта напрямую зависит от обязательств по созданию рабочих мест:
- До 100 тыс. грн — при регистрации как ФЛП (без наемных работников).
- До 200 тыс. грн. — если предприниматель создает одно рабочее место.
- До 350 тыс. грн — при создании по меньшей мере двух рабочих мест.
- Специальные условия для молодежи (18−25 лет): возможность получить до 200 тыс. грн. на запуск бизнеса без обязательного требования создавать рабочие места.
Также сохраняются повышенные объемы финансирования для проектов в сфере дошкольного образования, креативных индустрий и бизнеса, работающего в прифронтовых областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской.
Расширение банковской сети
В 2026 году к обслуживанию программы «Собственное дело» присоединяются новые финансовые партнеры — Приватбанк и Сенс Банк.
Как получить грант
Путь от идеи к деньгам состоит из трех этапов:
- Подача заявки: через портал Действие вместе с бизнес-планом.
- Скорринг: проверка деловой репутации и финансового положения уполномоченным банком.
- Собеседование: онлайн-интервью со специалистами регионального центра занятости.
Окончательное решение принимает Государственный центр занятости на основе балльной системы оценки бизнес-плана и результатов собеседования. Срок реализации грантового проекта составляет 3 года.
