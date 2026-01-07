Финансирование «єОселя» выросло в 2025 году, несмотря на сокращение количества кредитов

Государственная программа доступной ипотеки «єОселя» продемонстрировала в 2025 году изменение динамики: количество выданных ссуд несколько уменьшилось, однако средняя стоимость кредита возросла. По данным оператора программы ЧАО «Укрфинжилье», за прошедший год банки-партнеры выдали 7 769 кредитов, что на 8,7% меньше, чем в 2024 году.

Финансовые показатели и приоритеты рынка

Несмотря на количественное сокращение, общая сумма выданных средств в 2025 году увеличилась на 1,5% — до 14,8 млрд грн. Ключевым трендом стал акцент на первоначальном рынке:

4881 кредит был выдан на жилье «первой продажи».

1499 квартир приобретено в домах, которые еще находятся на стадии строительства.

Кто стал владельцем жилья в 2025 году

Благодаря программе более 4200 детей получили собственный дом. Среди получателей льготной ипотеки:

Военнослужащие и силовики — 2891 семья.

Граждане без собственного жилья — 2 826 человек.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) — 909 семей.

Медики, педагоги и ученые — всего 919 специалистов.

С момента запуска программы в октябре 2022 года собственные дома приобрели уже 22,6 тысячи семей, а общая сумма капиталовложений составила почти 39 млрд грн.

Важные изменения с 11 января 2026

Уже через несколько дней условия программы станут доступнее для защитников Украины. Согласно обновленному постановлению Кабмина № 856, мобилизованные военнослужащие смогут получить ипотеку под 3% годовых — на тех же условиях, что и военные-контрактники.

Условия программы «єОселя» на 2026 год:

Ставка 3%: для военных, медиков, учителей и учёных.

Ставка 7%: для ветеранов, ВПЛ и граждан без собственного жилья.

Первый взнос: от 20% стоимости объекта (можно использовать сертификаты «єВідновлення»).

Срок: до 20 лет.

Лимиты на площадь жилья

Для сохранения социальной ориентированности программы правительство установило четкие лимиты на максимальную площадь жилья, которое можно приобрести по льготной ставке:

Квартира: до 115,5 м²;

Дом: до 125,5 м².

Сейчас в программе принимают участие 10 банков — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Днепр», банк «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

Отдельные льготы действуют для ВПЛ. Они имеют право покупать жилье до 20 лет в любом регионе Украины, где работает программа, тогда как для других категорий существуют ограничения по возрасту недвижимости (до 3 или 10 лет в зависимости от области).

Оформить ипотеку по программе «єОселя» можно через приложение «Дия».