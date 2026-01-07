Multi от Минфин
7 января 2026, 13:12

Samsung потратит $1,73 млрд на выкуп акций для мотивации персонала

Технологический гигант Samsung Electronics объявил о масштабном плане выкупа собственных акций на сумму 2,5 триллиона вон (примерно 1,73 миллиарда долларов). Этот шаг направлен на обеспечение выплат руководителям и сотрудникам в рамках новой системы вознаграждений. Об этом сообщает Reuters 7 января.

Технологический гигант Samsung Electronics объявил о масштабном плане выкупа собственных акций на сумму 2,5 триллиона вон (примерно 1,73 миллиарда долларов).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

График и детали выкупа

Компания планирует приобрести ценные бумаги непосредственно на фондовом рынке. Процесс выкупа стартует 8 января и продлится до 7 апреля 2026 года.

Согласно официальному заявлению регуляторов, этот выкуп является частью новой программы компенсаций, привязанной к результативности работы персонала. Эта инициатива была внедрена еще в октябре 2025 года.

Почему это важно

Это решение сигнализирует об изменении корпоративной культуры Samsung и попытке модернизировать подход к управлению персоналом.

  • Укрепление курса акций: Выкуп акций на сумму $1,73 млрд уменьшает их количество в свободном обращении, что, согласно законам рынка, обычно толкает цену вверх. Это положительный сигнал для инвесторов, который свидетельствует о том, что компания имеет свободные средства и верит в собственное будущее.
  • Мотивация через собственность: Превращение наемных работников в акционеров — проверенный метод повышения лояльности. Когда доход инженера зависит от цены акций компании, он более заинтересован в качестве продукта и финансовых результатах корпорации, а не только в выполнении своих непосредственных обязанностей.
  • Конкуренция с Big Tech: Чтобы конкурировать с Google, NVIDIA или SK Hynix за лучшие кадры, Samsung вынужден предлагать аналогичные финансовые инструменты, где основной заработок формируется не зарплатой, а ростом стоимости полученных акций.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
