Samsung потратит $1,73 млрд на выкуп акций для мотивации персонала

Технологический гигант Samsung Electronics объявил о масштабном плане выкупа собственных акций на сумму 2,5 триллиона вон (примерно 1,73 миллиарда долларов). Этот шаг направлен на обеспечение выплат руководителям и сотрудникам в рамках новой системы вознаграждений. Об этом сообщает Reuters 7 января.

График и детали выкупа

Компания планирует приобрести ценные бумаги непосредственно на фондовом рынке. Процесс выкупа стартует 8 января и продлится до 7 апреля 2026 года.

Согласно официальному заявлению регуляторов, этот выкуп является частью новой программы компенсаций, привязанной к результативности работы персонала. Эта инициатива была внедрена еще в октябре 2025 года.

Почему это важно

Это решение сигнализирует об изменении корпоративной культуры Samsung и попытке модернизировать подход к управлению персоналом.