Криптофонды привлекли более $47 млрд в 2025 году, Ripple отказывается от IPO: что нового

Криптофонды привлекли более $47 млрд в 2025 году, приблизившись к историческому максимуму

Мировой рынок криптовалютных биржевых продуктов (ETP) завершил 2025 год с одним из лучших результатов в истории. Согласно отчету аналитической компании CoinShares, совокупный приток капитала в цифровые активы составил $47,2 млрд. Хотя этот показатель не дотянул до абсолютного рекорда 2024 года ($48,7 млрд), структура инвестиций претерпела кардинальные изменения.

Соединенные Штаты остаются главным локомотивом рынка, обеспечив $42,5 млрд. всех инвестиций. Однако активность американских инвесторов снизилась на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Настоящий инвестиционный бум произошел в Европе и Северной Америке:

Германия: продемонстрировала впечатляющий разворот тренда — приток в $2,5 млрд после оттока капитала в 2024-м.

Канада: инвесторы вложили $1,1 млрд, компенсировав прошлогодние потери в размере более $600 млн.

Швейцария: сохранила стабильный рост на уровне 11,5%, привлекая $775 млн.

Самым интересным трендом 2025 года стало охлаждение интереса к биткоин-фондам на фоне стремительного взлета альтокинов. Поступления в Bitcoin -ETP упали на 35% — до $26,9 млрд.

Вместо этого капитал начал активно перетекать в другие активы:

Ethereum (ETH): привлек $12,7 млрд, что на 138% больше, чем годом ранее.

XRP: продемонстрировал пятикратный рост интереса — $3,7 млрд (рост на 500%).

Solana (SOL): стала абсолютным лидером по темпам роста, привлекая $3,6 млрд, что в 10 раз (+1000%) превышает показатели 2024 года.

В то же время интерес к мелким криптовалютам (вне топ-списка) просел на 30%, ограничившись притоком в $318 млн.

Первая неделя 2026 года подтвердила сохранение восходящего тренда. За первые семь дней нового года криптофонды уже привлекли $582 млн, что свидетельствует о высоком аппетите инвесторов к рисковым активам в начале нового финансового цикла.

Майнинг вместо газа: Canaan запускает в Канаде пилотный проект по отоплению теплиц теплом от серверов

Производитель майнингового оборудования Canaan объявил о старте амбициозного пилотного проекта в партнерстве с компанией Bitforest Investment Ltd. Инициатива предусматривает использование вторичного тепла, выделяемого при добыче криптовалюта, для обеспечения работы промышленных теплиц в провинции Манитоба (Канада).

Для реализации проекта на объекте установлено 360 высокопроизводительных серверов Avalon A1566HA-460T, снабженных системой жидкостного охлаждения. Оборудование находится в четырех контейнерных модулях общей мощностью 3 МВт.

Вместо того, чтобы рассеивать тепло в атмосфере, система будет направлять его на подогрев воды, которая затем будет циркулировать в отопительной системе теплиц. Ожидается, что такая установка сможет генерировать до 1 млн. тонн горячей воды ежегодно.

Проект рассчитан на 24 месяца. По предварительным расчетам, коэффициент полезного действия (КПД) системы может достичь 90%. Кроме экологического аспекта, Canaan рассчитывает на существенную экономию:

Успех пилота позволит отказаться от дорогих градирен (охладительных башен) на объектах с жидкостным охлаждением.

Дешевая энергия: Стоимость электричества для объекта зафиксирована на уровне $0,035 за 1 кВтч.

Дополнительный доход Canaan будет претендовать на часть прибыли, если партнер (Bitforest) сможет эффективно перепродавать избыточную энергию или участвовать в программах управления спросом.

В течение двух лет специалисты будут оценивать стабильность работы оборудования в условиях рекуперации тепла, сложности технического обслуживания и реальной энергоэффективности. В случае подтверждения прогнозов такой подход может стать новым стандартом для «зеленого» майнинга, сочетая цифровые вычисления с агропромышленным производством.

Ripple Labs отказывается от IPO: компания выбирает путь приватности благодаря избытку капитала

Президент Ripple Labs Моника Лонг официально подтвердила, что компания не планирует выход на фондовую биржу в ближайшее время. Несмотря на многочисленные ожидания рынка, финтех-гигант решил сохранить статус частной компании, делая упор на свою финансовую устойчивость.

По словам Моники Лонг, традиционная мотивация для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) — это доступ к ликвидности и привлечению капитала от широкого круга инвесторов. Тем не менее Ripple пока не испытывает дефицита ресурсов.

«Мы находимся в очень здоровом финансовом положении. Это позволяет нам инвестировать в собственный рост и масштабирование, не обращаясь к публичным рынкам», — подчеркнула глава компании.

Текущая стратегия Ripple подразумевает финансирование новых разработок исключительно благодаря внутренним ресурсам и точечным инвестициям от стратегических партнеров.

Уверенность руководства компании основывается на успешных результатах недавнего раунда финансирования. Всего два месяца назад Ripple привлекла $500 млн, что зафиксировало рыночную оценку компании на уровне $40 млрд.

В список инвесторов, поддержавших Ripple, вошли такие тяжеловесы финансового мира, как Fortress Investment Group и Citadel Securities, а также ряд ведущих венчурных фондов, специализирующихся на цифровых активах. Наличие таких партнеров обеспечивает компании необходимую ликвидность без операционных и регуляторных сложностей, сопровождающих статус общественной компании.

Отказ от IPO свидетельствует о том, что Ripple сосредоточена на долгосрочном развитии своей инфраструктуры для трансграничных платежей, не подстраиваясь под краткосрочные ожидания акционеров на бирже. Это также позволяет компании сохранять большую гибкость в вопросах взаимодействия с регуляторами.

С $321 до двух миллионов: трейдер увеличил капитал в 6800 раз на мемкоини, который невозможно продать

В мире криптовалют зафиксирован очередной случай аномального обогащения на мем-токенах. По данным аналитической платформы Lookonchain, неизвестный инвестор сумел превратить скромный депозит в $321 в виртуальное состояние в размере $2,18 млн. Однако реализация этой прибыли остается под большим вопросом.

Трейдер приобрел 45,58 млн токенов со странным названием 114514. Всего за 11 дней стоимость актива взлетела на тысячи процентов, что на пике увеличило первоначальные вложения в 6800 раз. Даже после частичной коррекции рынка, на бумаге его портфель до сих пор оценивается более чем в $1,1 млн.

Несмотря на космические цифры на экране, опытные пользователи соцсети X (Twitter) быстро обнаружили серьезную проблему. Оказалось, что проект имеет критически низкую ликвидность:

Объем пула: Вся доступная наличность (ликвидность), за счет которой можно осуществить продажу, составляет лишь $854 000.

Риск обвала: Попытка трейдера продать токены даже на сумму $50 000 приведет к моментальному и катастрофическому падению цены актива.

Этот случай является классическим примером «бумажного богатства» в сегменте высокорисковых мемкоинов. Хотя цифры выглядят впечатляюще, отсутствие реальной ликвидности делает фиксацию миллионной прибыли фактически невозможной без полного уничтожения стоимости самого токена.

Пока трейдер не совершил никакой транзакции по продаже, оставаясь владельцем активов, которые очень трудно конвертировать в реальные деньги.