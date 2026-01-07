ПФУ обновил предельный доход для получения льгот на коммуналку в 2026 году: кому начислят помощь

С 1 января 2026 года в Украине изменился размер среднемесячного совокупного дохода семьи, дающего право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Поскольку этот показатель привязан к прожиточному минимуму для выросших в начале года трудоспособных лиц, право на льготы теперь имеют семьи с несколько более высоким уровнем дохода, чем в прошлом.

Как рассчитывается новый лимит

Согласно нормам Налогового кодекса, право на льготу имеют те семьи, чей доход на одного человека не превышает порог налоговой социальной льготы. Расчет на 2026 год выглядит следующим образом:

Прожиточный минимум (на 01.01.2026): 3328 грн.

Формула: 3328 грн x 1,4 = 4659,2 грн.

Результат (после округления): 4 660 грн.

Таким образом, в 2026 году льготники могут рассчитывать на пособие от государства, если среднемесячный доход на каждого члена семьи не превышает 4660 грн.

Что делать, если доход выше нормы

Если совокупный доход вашей семьи превышает установленный лимит в 4660 грн на человека, вы теряете право на автоматическую льготу. Однако в таком случае специалисты ПФУ рекомендуют не тянуть и обращаться за назначением жилищной субсидии. В отличие от льготы субсидия рассчитывается индивидуально и зависит от расходов на коммунальные услуги относительно доходов домохозяйства.

Кто получает льготы вне зависимости от доходов

Изменения лимитов не касаются определенных категорий граждан, имеющих право на скидку, независимо от материального положения. Без учета доходов льготы предоставляются:

участникам боевых действий (УБД);

лицам с инвалидностью в результате войны;

членам семей погибших защитников и защитниц Украины.

Напомним, что подать заявление на назначение льготы или субсидии можно дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.