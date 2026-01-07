Нефть резко подешевела после заявления Трампа о поставках из Венесуэлы в США

В среду, 7 января, мировые цены на нефть продемонстрировали стремительное падение. Толчком к этому стало заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности по импорту венесуэльской нефти на сумму $2 млрд. Этот шаг обещает существенно увеличить предложение на американском рынке, являющемся крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире, сообщает Reuters.

Реакция рынка: котировки идут вниз

По состоянию на утро среды динамика торгов выглядит следующим образом:

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 81 цент (1,3%) — до $59,89 за баррель.

Американская нефть WTI потеряла $1 (1,7%), опустившись до $56,13 за баррель.

Оба эталона продолжили падение, которое началось еще на предыдущей сессии, поскольку трейдеры закладывают цены ожидания избыточного глобального предложения в 2026 году.

Политический контекст

Экономические договоренности стали прямым следствием драматических событий в минувшие выходные. После того как Трамп выдвинул ультиматум Венесуэле — открыть доступ для американских нефтяных компаний или готовиться к военной эскалации — вооруженные силы США провели операцию, в ходе которой президент Николас Мадуро был взят под стражу.

В настоящее время Венесуэла пытается срочно разгрузить миллионы застрявших в танкерах и хранилищах баррелей нефти во избежание дальнейшего обострения конфликта. Ожидается, что значительная часть грузов, первоначально предназначавшихся для Китая, будет перенаправлена в США.

Прогнозы аналитиков

Эксперты единодушны в том, что возврат венесуэльской нефти под давлением Вашингтона будет удерживать цены на низком уровне.

Morgan Stanley: Аналитики банка оценивают, что в первой половине 2026 года профицит нефти на мировом рынке может составить 3 млн баррелей в сутки. Это связано со слабым ростом спроса в прошлом году и наращиванием добычи странами ОПЕК+.

Haitong Futures: Ян Ань отмечает, что венесуэльский экспорт не только насытит американский рынок, но и углубит глобальное перепроизводство.

BMI (Fitch Solutions): Аналитики предупреждают, что дешевая венесуэльская нефть (сорт Merey сейчас торгуется с дисконтом в $22 до цены Brent) может поставить на паузу расширение добывающих мощностей в США и других регионах из-за низкой рентабельности.

Нефть из Венесуэлы стратегически важна для американских НПЗ, адаптированных под тяжелые сорта топлива, а восстановление доступа к этим ресурсам может радикально изменить энергетическую карту 2026 года.