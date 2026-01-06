Visa запускает в Украине биометрическую оплату без паролей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 января 2026, 19:46 Читати українською

Visa запускает в Украине биометрическую оплату без паролей

Украинский рынок электронной коммерции делает очередной шаг к отказу от традиционных паролей. Платежный гигант Visa в сотрудничестве с украинским провайдером PSP Platon завершили интеграцию технологии Visa Payment Passkey. Это решение позволяет подтверждать онлайн-платежи с помощью биометрии лица или отпечатка пальца, полностью исключая необходимость ввода одноразовых SMS-кодов. Об этом сообщает пресс-служба компании Visa 6 января.

Украинский рынок электронной коммерции делает очередной шаг к отказу от традиционных паролей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает новая технология защиты

Интеграция системы была завершена в конце декабря 2025 года. В основе Visa Payment Passkey лежат международные стандарты FIDO (Fast Identity Online). Главная идея разработки — замена уязвимых паролей на криптографические ключи доступа, которые хранятся непосредственно на устройстве пользователя.

Для рядового пользователя процесс оплаты становится максимально похожим на разблокировку смартфона. Вместо ожидания SMS с кодом подтверждения, которое часто становится целью для мошенников, клиенту достаточно пройти биометрическую проверку (сканирование лица или пальца) на своем гаджете.

Ключевые преимущества системы:

  • Безопасность: Ключи доступа невозможно перехватить методами социальной инженерии или фишинга, поскольку биометрические данные не передаются по сети.
  • Универсальность: Создав ключ (Passkey) один раз, пользователь сможет использовать его для подтверждения оплат во всех интернет-магазинах и сервисах, которые поддерживают это решение.

Что это значит для бизнеса

Для торговцев, сотрудничающих с PSP Platon, внедрение новой технологии не потребует сложных технических манипуляций. Решение реализовано на базе платформы Token Management Service (TMS). Это означает, что онлайн-магазины могут предложить своим клиентам новый упрощенный способ оплаты без дополнительных доработок своих сайтов или приложений.

В техническом плане инициатива опирается на инфраструктуру Visa Acceptance Platform (ранее известную как Cybersource), которая обеспечивает надежную маршрутизацию транзакций.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kapriz17 и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами