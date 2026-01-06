Visa запускает в Украине биометрическую оплату без паролей

Украинский рынок электронной коммерции делает очередной шаг к отказу от традиционных паролей. Платежный гигант Visa в сотрудничестве с украинским провайдером PSP Platon завершили интеграцию технологии Visa Payment Passkey. Это решение позволяет подтверждать онлайн-платежи с помощью биометрии лица или отпечатка пальца, полностью исключая необходимость ввода одноразовых SMS-кодов. Об этом сообщает пресс-служба компании Visa 6 января.

Как работает новая технология защиты

Интеграция системы была завершена в конце декабря 2025 года. В основе Visa Payment Passkey лежат международные стандарты FIDO (Fast Identity Online). Главная идея разработки — замена уязвимых паролей на криптографические ключи доступа, которые хранятся непосредственно на устройстве пользователя.

Для рядового пользователя процесс оплаты становится максимально похожим на разблокировку смартфона. Вместо ожидания SMS с кодом подтверждения, которое часто становится целью для мошенников, клиенту достаточно пройти биометрическую проверку (сканирование лица или пальца) на своем гаджете.

Ключевые преимущества системы:

Безопасность: Ключи доступа невозможно перехватить методами социальной инженерии или фишинга, поскольку биометрические данные не передаются по сети.

Универсальность: Создав ключ (Passkey) один раз, пользователь сможет использовать его для подтверждения оплат во всех интернет-магазинах и сервисах, которые поддерживают это решение.

Что это значит для бизнеса

Для торговцев, сотрудничающих с PSP Platon, внедрение новой технологии не потребует сложных технических манипуляций. Решение реализовано на базе платформы Token Management Service (TMS). Это означает, что онлайн-магазины могут предложить своим клиентам новый упрощенный способ оплаты без дополнительных доработок своих сайтов или приложений.

В техническом плане инициатива опирается на инфраструктуру Visa Acceptance Platform (ранее известную как Cybersource), которая обеспечивает надежную маршрутизацию транзакций.