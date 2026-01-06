Компания, отказавшаяся от внешних инвесторов, за 10 лет заработала 7858%

Прошлый десятилетие стало триумфальным для британского финансиста Майкла Платта, который выбрал нестандартный путь для своего бизнеса — отказался от чужих денег. В 2025 году его частная торговая фирма BlueCrest Capital Management показала доходность в 73%, что является очередным подтверждением эффективности его стратегии. Эту историю рассказывает Bloomberg.

Ставка на собственные деньги

С тех пор, как в 2016 году Платт вернул капитал внешним инвесторам и начал торговать исключительно на собственные средства и средства партнеров, совокупная прибыль фирмы составила ошеломляющие 7 858%. Эта цифра основана на расчетах сложных процентов при условии, что капитал не выводился из фирмы ежегодно.

Значительную часть прибыли в 2025 году команде Платта принесла волатильность рынков, вызванная заявлениями президента США Дональда Трампа о новых тарифах. «Хаос на рынках», как описывают его источники, стал идеальной средой для агрессивных макроэкономических ставок BlueCrest.

Секрет успеха: свобода и кредитное плечо

В отличие от традиционных хедж-фондов, которые вынуждены отчитываться перед клиентами и соблюдать строгие лимиты риска, BlueCrest работает как семейный офис (family office). Это дает несколько ключевых преимуществ:

Отсутствие страха перед выводом средств: менеджерам не нужно держать «кэш» для выплат паникующим инвесторам во время кризисов.

Агрессивное использование заемных средств: По данным судебных документов 2022 года, фирма управляла собственным капиталом в $3,9 млрд, но благодаря кредитному плечу торговая мощность достигала $15 млрд.

Концентрация позиций: Платт может позволить себе делать огромные ставки на отдельные события, что недопустимо для публичных фондов.

Благодаря такой стратегии состояние самого Майкла Платта, по оценке Bloomberg Billionaires Index, выросло до $12,8 млрд еще до учета последних результатов за 2025 год.

Стратегия «закрытого клуба»

Хотя точная торговая стратегия фирмы известна лишь узкому кругу лиц, основными направлениями BlueCrest являются торговля процентными ставками и развивающиеся рынки. Фирма работает по модели «мультистратегии»: капитал распределяется между многими командами трейдеров в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае, но риск-менеджмент остается жестко централизованным.

Почему Платт на самом деле закрыл фонд для клиентов

У истории успеха BlueCrest есть и обратная сторона. Официальной причиной возврата $7 млрд клиентам в 2015 году называли желание торговать с более высокими рисками. Однако этому предшествовал громкий скандал с регуляторами.

В 2020 году BlueCrest согласилась выплатить $170 млн для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор выяснил, что фирма создала внутренний фонд для сотрудников (BSMA), который показывал значительно лучшие результаты, чем флагманский клиентский фонд.

Лучшие трейдеры и самые прибыльные идеи переводились именно во внутренний фонд, тогда как деньгами клиентов часто управлял менее эффективный алгоритм. Это создало конфликт интересов, который фактически сделал существование публичного фонда проблематичным. Переход в статус «family office» позволил Платту избежать подобных претензий в будущем, ведь теперь он рискует только своими деньгами.