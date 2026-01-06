Multi от Минфин
6 января 2026, 17:05

Поддержка бизнеса: ЭКА открыло прием заявок на компенсацию за уничтоженное войной имущество

В Украине официально стартовала государственная программа, направленная на финансовую помощь пострадавшим от российской агрессии предпринимателям. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) начало принимать онлайн-заявления от бизнеса на получение частичной компенсации за поврежденное имущество, а также возмещение расходов на страхование от военных рисков.

Поддержка бизнеса: ЭКА открыло прием заявок на компенсацию за уничтоженное войной имущество
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что можно компенсировать

Программа фокусируется на двух основных направлениях:

Прямые убытки: Возмещение стоимости зданий, цехов, офисов и оборудования, поврежденных или полностью уничтоженных в результате боевых действий.

Страховые расходы: Частичная компенсация страховых премий (платежей) по договорам страхования от военных рисков.

Кто и какое имущество подпадает под программу

Претендовать на выплаты могут ФЛП и частные предприятия. К перечню имущества, подлежащего компенсации, относятся:

  • Производственные постройки, сооружения и офисные помещения.
  • Объекты незавершенного строительства (если работы начались после 1 января 2021 года).
  • Инженерные коммуникации и производственное оборудование использовались в основной деятельности компании.

География и условия оказания помощи

Правила предоставления компенсаций отличаются в зависимости от цели запроса:

За поврежденное имущество: Выплаты относятся к объектам, расположенным на территориях повышенного риска. В этот список включено 10 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

За страховые платежи: Компенсация доступна бизнесу по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и зон непосредственных боевых действий.

Какие страховые случаи покрываются

Компенсация предусмотрена за разрушения, вызванные:

  • Прямыми попаданиями ракет, дронов или артиллерийских снарядов.
  • Падением обломков средств ПВО или ПРО.
  • Пожары, взрывы и ударные волны, возникшие в результате обстрелов.

Как подать заявку

Предприниматели могут оформить запрос через специальный онлайн-сервис на официальном сайте ЭКА в разделе «Программа предоставления частичной компенсации».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
