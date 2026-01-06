В Украине официально стартовала государственная программа, направленная на финансовую помощь пострадавшим от российской агрессии предпринимателям. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) начало принимать онлайн-заявления от бизнеса на получение частичной компенсации за поврежденное имущество, а также возмещение расходов на страхование от военных рисков.
Поддержка бизнеса: ЭКА открыло прием заявок на компенсацию за уничтоженное войной имущество
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что можно компенсировать
Программа фокусируется на двух основных направлениях:
Прямые убытки: Возмещение стоимости зданий, цехов, офисов и оборудования, поврежденных или полностью уничтоженных в результате боевых действий.
Страховые расходы: Частичная компенсация страховых премий (платежей) по договорам страхования от военных рисков.
Кто и какое имущество подпадает под программу
Претендовать на выплаты могут ФЛП и частные предприятия. К перечню имущества, подлежащего компенсации, относятся:
- Производственные постройки, сооружения и офисные помещения.
- Объекты незавершенного строительства (если работы начались после 1 января 2021 года).
- Инженерные коммуникации и производственное оборудование использовались в основной деятельности компании.
География и условия оказания помощи
Правила предоставления компенсаций отличаются в зависимости от цели запроса:
За поврежденное имущество: Выплаты относятся к объектам, расположенным на территориях повышенного риска. В этот список включено 10 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.
За страховые платежи: Компенсация доступна бизнесу по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и зон непосредственных боевых действий.
Какие страховые случаи покрываются
Компенсация предусмотрена за разрушения, вызванные:
- Прямыми попаданиями ракет, дронов или артиллерийских снарядов.
- Падением обломков средств ПВО или ПРО.
- Пожары, взрывы и ударные волны, возникшие в результате обстрелов.
Как подать заявку
Предприниматели могут оформить запрос через специальный онлайн-сервис на официальном сайте ЭКА в разделе «Программа предоставления частичной компенсации».
Комментарии