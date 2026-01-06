Multi от Минфин
6 января 2026, 16:04

Бизнес без барьеров: на портале «Дія.Бізнес» запустили новый раздел

Национальный проект по развитию предпринимательства расширяет функционал для украинского бизнеса. На официальном портале «Дія.Бізнес» заработал новый специализированный раздел «Дія.Бізнес Інклюзія». Он призван помочь предпринимателям адаптировать свои продукты, сервисы и рабочие пространства к потребностям различных групп населения, делая бизнес более доступным как для клиентов, так и для сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба «Дії» 6 января.

Национальный проект по развитию предпринимательства расширяет функционал для украинского бизнеса.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инструментарий для изменений

Новый блок на портале — это не просто информационный ресурс, а прикладная экосистема. Она предлагает предпринимателям комплексный набор инструментов для внедрения безбарьерности: от теоретической базы до конкретных финансовых возможностей.

Одной из ключевых функций раздела стала система самотестирования. Предприниматели могут пройти онлайн-тест, чтобы определить текущий уровень инклюзивности своей компании.

По результатам тестирования система генерирует персонализированные рекомендации. Это позволяет владельцам бизнеса получить «дорожную карту» изменений: понять слабые места и определить приоритетные направления для совершенствования.

Интерактивная карта и аналитика

Помимо учебных материалов и тестов, проект предусматривает создание интерактивной карты инклюзивного предпринимательства. Компании, которые пройдут самотестирование и продемонстрируют уровень инклюзивности не ниже среднего, смогут подать заявку на включение в эту карту. Это станет дополнительным инструментом продвижения для социально ответственного бизнеса.

Также анонсирован запуск публичных дашбордов, которые станут доступны весной 2026 года. Эти аналитические панели будут отображать состояние инклюзивности в разрезе регионов и индустрий, позволяя отслеживать динамику изменений в бизнес-среде страны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
