Трейдер заработал на Polymarket $410 000 на аресте Мадуро

Участник рынка прогнозов получил более 400 000 долларов прибыли, сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от власти. Это событие вызвало волну подозрений в использовании инсайдерской информации, ведь ставки были сделаны незадолго до военной операции США. Об этом сообщает агентство Reuters 6 января.

Ставка на опережение

По данным платформы Polymarket, загадочный аккаунт, созданный всего в прошлом месяце, начал скупать контракты, привязанные к отстранению венесуэльского лидера. Первая сделка состоялась 27 декабря: трейдер потратил всего 96 долларов на прогноз, что США вторгнутся в Венесуэлу до 31 января. В последующие дни он продолжал наращивать позиции.

К моменту начала операции общая стоимость его ставок составляла около 34 000 долларов. Коэффициенты указывали на то, что вероятность такого события рынок оценивал как крайне низкую. Однако, как только появились новости о захвате Мадуро американскими военными, стоимость контрактов взлетела, принеся владельцу счета чистую прибыль в размере около 410 000 долларов.

Статус Polymarket

Стоит отметить, что в сентябре платформа Polymarket получила разрешение от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на возобновление работы в стране. Это стало возможным после приобретения лицензированной биржи QCEX за 112 миллионов долларов. Несмотря на то, что официально прямой доступ для американцев все еще ограничен, многие трейдеры обходят запрет с помощью VPN.

На данный момент ни CFTC, ни представители Polymarket не предоставили комментариев относительно того, ведется ли расследование подозрительных торгов вокруг венесуэльской операции.

