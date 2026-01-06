Multi от Минфин
6 января 2026, 13:35

Трейдер заработал на Polymarket $410 000 на аресте Мадуро

Участник рынка прогнозов получил более 400 000 долларов прибыли, сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от власти. Это событие вызвало волну подозрений в использовании инсайдерской информации, ведь ставки были сделаны незадолго до военной операции США. Об этом сообщает агентство Reuters 6 января.

Участник рынка прогнозов получил более 400 000 долларов прибыли, сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от власти.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ставка на опережение

По данным платформы Polymarket, загадочный аккаунт, созданный всего в прошлом месяце, начал скупать контракты, привязанные к отстранению венесуэльского лидера. Первая сделка состоялась 27 декабря: трейдер потратил всего 96 долларов на прогноз, что США вторгнутся в Венесуэлу до 31 января. В последующие дни он продолжал наращивать позиции.

К моменту начала операции общая стоимость его ставок составляла около 34 000 долларов. Коэффициенты указывали на то, что вероятность такого события рынок оценивал как крайне низкую. Однако, как только появились новости о захвате Мадуро американскими военными, стоимость контрактов взлетела, принеся владельцу счета чистую прибыль в размере около 410 000 долларов.

Статус Polymarket

Стоит отметить, что в сентябре платформа Polymarket получила разрешение от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на возобновление работы в стране. Это стало возможным после приобретения лицензированной биржи QCEX за 112 миллионов долларов. Несмотря на то, что официально прямой доступ для американцев все еще ограничен, многие трейдеры обходят запрет с помощью VPN.

На данный момент ни CFTC, ни представители Polymarket не предоставили комментариев относительно того, ведется ли расследование подозрительных торгов вокруг венесуэльской операции.

Читайте также: Что такое Polymarket и рынки прогнозов: как инвесторы зарабатывают и проигрывают на торговле вероятностями

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
6 января 2026, 14:23
#
Яким боком це «трейдер»?
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
6 января 2026, 15:20
#
Ти статтю не читав перш ніж коментар писати?

«Варто зазначити, що у вересні платформа Polymarket отримала дозвіл від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) на відновлення роботи в країні.»

«За даними платформи Polymarket, загадковий акаунт, створений лише минулого місяця, почав скуповувати контракти, прив’язані до усунення венесуельського лідера. Перша угода відбулася 27 грудня: трейдер витратив лише 96 доларів на прогноз, що США вторгнуться до Венесуели до 31 січня. У наступні дні він продовжував нарощувати позиції.
До моменту початку операції загальна вартість його ставок становила близько 34 000 доларів. Коефіцієнти вказували на те, що ймовірність такої події ринок оцінював як вкрай низьку. Однак, як тільки з’явилися новини про захоплення Мадуро американськими військовими, вартість контрактів злетіла, принісши власнику рахунку чистий прибуток у розмірі близько 410 000 доларів.»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
