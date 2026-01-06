Американская Служба маршалов, похоже, проигнорировала распоряжение президента Дональда Трампа о сохранении государственных биткоинов. Вместо накопления криптовалюты для национального резерва, ведомство продало активы стоимостью более $6 миллионов, которые были получены в деле против разработчиков криптокошелька Samourai Wallet. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.
Прокуроров США обвинили в продаже конфискованных биткойнов на $6 млн
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как прошла продажа криптовалюты
Документы показывают, что биткоины попали в государство по соглашению со следствием. Разработчики Samourai Wallet добровольно передали 57,55 биткоина государству 3 ноября 2025 года. На тот момент эта сумма составляла $6,37 миллиона.
Но вместо сохранения средств в государственной казне, активы немедленно переместили на платформу Coinbase Prime — специальный сервис для крупных институциональных инвесторов. Сейчас баланс этого адреса составляет ноль, что означает полную ликвидацию биткоинов.
Конфликт с президентской стратегией
Действия силовиков противоречат официальной позиции Белого дома в отношении криптовалют. Исполнительный указ президента прямо запрещает продажу биткоинов, полученных в результате уголовных дел. Такие активы должны пополнять Стратегический биткоин-резерв США.
Эксперты подчеркивают: решение о продаже приняли сами чиновники, без какого-либо юридического принуждения. Это указывает на то, что часть руководства Минюста до сих пор рассматривает биткоин как проблемный актив, от которого нужно поскорее избавиться.
Дело Samourai Wallet
Конфискация произошла в рамках уголовного преследования разработчиков криптокошелька Samourai Wallet. Кеонна Родригеса и Уильяма Хилла обвиняют в сговоре с целью отмывания средств и ведении нелегального бизнеса по переводу денег.
Защита утверждает: разработчики не хранили деньги клиентов и не имели к ним доступа, поскольку пользователи самостоятельно контролировали свои криптографические ключи. Поэтому компания не могла считаться финансовым учреждением.
Прокуратура настаивает на обратном. По их мнению, встроенные в кошелек инструменты для сокрытия транзакций помогали преступникам отмывать незаконные доходы.
Комментарии