українська
6 января 2026, 11:55 Читати українською

Прокуроров США обвинили в продаже конфискованных биткойнов на $6 млн

Американская Служба маршалов, похоже, проигнорировала распоряжение президента Дональда Трампа о сохранении государственных биткоинов. Вместо накопления криптовалюты для национального резерва, ведомство продало активы стоимостью более $6 миллионов, которые были получены в деле против разработчиков криптокошелька Samourai Wallet. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Американская Служба маршалов, похоже, проигнорировала распоряжение президента Дональда Трампа о сохранении государственных биткоинов.

Как прошла продажа криптовалюты

Документы показывают, что биткоины попали в государство по соглашению со следствием. Разработчики Samourai Wallet добровольно передали 57,55 биткоина государству 3 ноября 2025 года. На тот момент эта сумма составляла $6,37 миллиона.

Но вместо сохранения средств в государственной казне, активы немедленно переместили на платформу Coinbase Prime — специальный сервис для крупных институциональных инвесторов. Сейчас баланс этого адреса составляет ноль, что означает полную ликвидацию биткоинов.

Конфликт с президентской стратегией

Действия силовиков противоречат официальной позиции Белого дома в отношении криптовалют. Исполнительный указ президента прямо запрещает продажу биткоинов, полученных в результате уголовных дел. Такие активы должны пополнять Стратегический биткоин-резерв США.

Эксперты подчеркивают: решение о продаже приняли сами чиновники, без какого-либо юридического принуждения. Это указывает на то, что часть руководства Минюста до сих пор рассматривает биткоин как проблемный актив, от которого нужно поскорее избавиться.

Дело Samourai Wallet

Конфискация произошла в рамках уголовного преследования разработчиков криптокошелька Samourai Wallet. Кеонна Родригеса и Уильяма Хилла обвиняют в сговоре с целью отмывания средств и ведении нелегального бизнеса по переводу денег.

Защита утверждает: разработчики не хранили деньги клиентов и не имели к ним доступа, поскольку пользователи самостоятельно контролировали свои криптографические ключи. Поэтому компания не могла считаться финансовым учреждением.

Прокуратура настаивает на обратном. По их мнению, встроенные в кошелек инструменты для сокрытия транзакций помогали преступникам отмывать незаконные доходы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
