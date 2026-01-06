Multi от Минфин
українська
Валюта
6 января 2026, 10:09

Смена лидеров и рекордный рост: итоги рынка новых авто в 2025 году

Украинский авторынок продемонстрировал лучшую динамику с начала полномасштабного вторжения. В 2025 году было реализовано 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель рынка за последние четыре года, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Украинский авторынок продемонстрировал лучшую динамику с начала полномасштабного вторжения.
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Китайская экспансия: новый лидер рынка

Главной сенсацией года стало изменение многолетнего лидера. Первую строчку рейтинга занял китайский бренд BYD. За год украинцы приобрели 10 352 автомобиля этой марки, что в пять раз (+401%) больше по сравнению с 2024 годом.

Японская Toyota, долго удерживавшая первенство, опустилась на второе место с небольшим отставанием и падением продаж на 5%.

Топ-10 марок 2025 года:

  • BYD — 10 352 ед. (+401%)
  • Toyota — 10 181 ед. (-5%)
  • Volkswagen — 7 380 ед. (+51%)
  • Renault — 6 281 ед. (-14%)
  • Skoda — 6 153 ед. (+22%)
  • BMW — 3 757 ед. (-22%)
  • Hyundai — 3 633 ед. (+39%)
  • Zeekr — 2 984 ед. (+264%)
  • Audi — 2 864 ед. (+42%)
  • Honda — 2 655 ед. (+31%)

Самые популярные модели

Несмотря на лидерство китайских брендов в общем зачете марок, титул «самого любимого автомобиля украинцев» сохранил проверенный временем кроссовер.

1 место: Renault Duster — абсолютный бестселлер года.

2 место: Toyota RAV-4.

3 место: Volkswagen ID.Unyx (новый электрический кроссовер, стремительно ворвавшийся в тройку лидеров).

Ключевые тренды года

Доминирование электромобилей и гибридов: Высокие показатели BYD и ZEEKR свидетельствуют о том, что украинцы массово переходят на «зеленые» автомобили, в частности китайского производства.

Несмотря на общий рост рынка, такие бренды, как BMW и Renault, продемонстрировали спад, тогда как Audi и Skoda, наоборот, нарастили объемы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
