Миллион на ракеты: сколько рф зарабатывает на украинских меломанах

Проблема прослушивания российских исполнителей в Украине давно вышла за рамки культурологии и идеологии. Деньги со стриминговых сервисов проходят через правообладателей, лейблов и дистрибьюторов — и, в случае российского музыкального рынка, в конечном итоге облагаются налогом в россии. В военном контексте это означает, что часть денег, уплаченных украинскими пользователями за подписки или прослушивание с рекламой, косвенно работают на экономику страны-агрессора через налоги, сборы и финансирование бюджета. Сколько денег мы каждый год зарабатываем для россии, просто слушая музыку?

Позиция конкретного исполнителя в данной схеме имеет второстепенное значение. Даже если артист давно не живет в россии, публично дистанцируется от политики или вообще умер десятки лет назад, это не меняет ключевого факта: если права на каталог принадлежат российскому лейблу, деньги все равно идут в российскую юрисдикцию.

Как стриминг превращает прослушивание в выплаты

Чтобы оценить масштаб денежного потока, достаточно перевести прослушивание в деньги. По распространенным индустриальным оценкам средних выплат, стриминговые платформы генерируют примерно:

Spotify — около $0,003 за стрим,

YouTube Music — около $0,002,

Apple Music — около $0,01.

Это означает, что каждые 10 млн прослушиваний дают ориентировочно:

$30 000 — на Spotify,

$20 000 — на YouTube Music,

$100 000 — на Apple Music.

В то же время в стриминге не существует фиксированной «цены за прослушивание». Реальные выплаты формируются по более сложной модели и зависят сразу от нескольких факторов: типа подписки (платная или с рекламой), страны прослушивания, доли платных пользователей, рекламных доходов платформы, а также условий контрактов между правообладателями, лейблами и дистрибьюторами.

В Spotify и YouTube выплаты распределяются по модели «pro rata» — через общий пул доходов, тогда как Apple Music работает с более высокими средними выплатами, но у него меньшая аудитория из-за отсутствия бесплатного уровня.

Именно поэтому любые подсчеты имеют диапазон, а не одну точную цифру. «Минфин» использовал консервативные средние оценки, которые позволяют понять порядок величины, но не претендуют на абсолютную точность. Дальше вопрос сводится к базовому: сколько именно таких прослушиваний в 2025 году пришлось на треки, права на которые оформлены в российской юрисдикции.

Как трансформировался российский сегмент в украинских чартах

Важно сначала зафиксировать положительную динамику. Если сравнить украинские чарты пять-шесть лет назад и сейчас — разница поразительная. После начала полномасштабного вторжения присутствие русской музыки в украинском стриминге резко упало, а ядро чартов начали формировать в первую очередь украинские артисты.

По данным NUAM, доля российских исполнителей в Spotify Weekly Top Songs Ukraine начала спадать с первых дней после 24 февраля 2022 года — параллельно с ростом доли украинских. Но с середины 2023 года тренд частично развернулся: российские треки снова чаще появляются на средних позициях чартов, хотя к уровню довоенной доминации ситуация не вернулась.

Так, в частности, в 2024 году в украинском сегменте Spotify доля русскоязычного контента уменьшилась примерно с 41% в 2021 году до 21% в 2024-м.

Отдельные опросы и обзоры также фиксируют, что большинство украинцев сознательно избегают российских исполнителей: в 2025 году VisitUkraineToday приводил такую оценку: в среднем 85% украинцев не слушают российских артистов, хотя в отдельных крупных городах доля тех, кто продолжает слушать, выше.

Но полного исчезновения не произошло. Российские треки продолжают стабильно присутствовать в середине, «хвосте» и порой даже возглавляют чарты, часто благодаря вирусности в TikTok или потому, что старые хиты годами сидят в плейлистах и подхватываются рекомендациями. Это уже не громкая доминация, как 5−6 лет назад, но далеко не ноль. И именно это «тихое присутствие» создает эффект незаметного, но регулярного финансового потока.

Что показывают украинские чарты прямо сейчас

Чтобы увидеть, как это «тихое присутствие» выглядит в цифрах, посмотрим на актуальные чарты трех самых больших площадок — Spotify, YouTube и Apple Music. Это не полный срез всего прослушивания, но показательный индикатор того, что реально крутится в массовом потреблении.

Так, за последнюю неделю в топ-200 Spotify Weekly Chart Ukraine — 60 треков российских или связанных с рф исполнителей*, то есть 30%. Совокупно эти треки набрали 3 186 234 прослушиваний за неделю (Данные: Kworb/Spotify Weekly Chart Ukraine за неделю, которая закончилась 11.12.2025).

Если перевести этот объем в деньги, то 3 186 234 прослушиваний — это примерно $9 600−15 900 потенциальных выплат российским правообладателям всего за одну неделю.

Прямые налоги из этой суммы для бюджета рф, вероятно, будут ограниченными. Впрочем, основная масса средств все равно остается в российской экономике, но через НДС и другие налоги возвращается в бюджетную систему, которая финансирует войну против Украины.

В Spotify Ukraine Top-200 за 2022−2025 годы мы насчитали 69 связанных с рф композиций — лишь немного больше, чем в недельном срезе. В то же время их накопленные прослушивания украинцами составляют более 360 млн, что соответствует примерно $1,1−1,8 млн выплат российским правообладателям.

На YouTube ситуация несколько отличается от Spotify. В недельном топ-100 Украины российские треки составляют около 11−12%. За одну неделю они совокупно собрали более 3,8 млн просмотров, что, по средней оценке выплат для YouTube Music, соответствует около $7 500 потенциального дохода для российских правообладателей за неделю.

В дневном топ-100 Украины на Apple Music российских композиций в последнее время также гораздо меньше — в среднем около 10−12%. Платформа не публикует открытые данные о количестве прослушиваний по странам, поэтому прямые подсчеты, как у Spotify или YouTube, здесь невозможны.

При такой части российской музыки в украинских недельных и дневных чартах можно оценить минимальный годовой масштаб прослушиваний и приблизительные выплаты правообладателям. Данные Spotify для Украины, которые агрегирует Kworb, показывают, что совокупное количество прослушиваний треков, попадающих в ежедневный чарт, обычно составляет около 0,7−1,0 млн стримов в сутки. Это не весь трафик Spotify в стране, а чартовая выборка, поэтому оценка консервативная.

Для Apple Music общий объем стриминга ниже из-за меньшей базы пользователей и отсутствия бесплатного уровня; консервативная оценка — ≈100−150 млн стримов в год.

На YouTube точный подсчет сложный из-за сочетания музыки и видео, однако, учитывая масштаб платформы, даже осторожная оценка дает более 100 млн просмотров российских песен в год украинскими пользователями, не учитывая пользовательский и вторичный контент.

Сколько денег сгенерировали украинские прослушивания в 2025 году: три сценария

Чтобы свести подсчеты к одному итогу, мы оценили годовой эффект по трем сценариям — оптимистическому, базовому и пессимистическому. Они отличаются предположениями о структуре монетизации (доля платных подписок vs реклама), а также тем, насколько широкий объем прослушиваний попадает в расчет на каждой платформе.

В оптимистическом сценарии используется нижний предел выплат и минимальные оценки объемов стриминга. При таком подходе прослушивание российской музыки украинскими пользователями на Spotify, Apple Music и YouTube принесли в бюджет страны-агрессора около $350−400 тыс. за 2025 год.

Базовый сценарий учитывает средние индустриальные оценки выплат и объемы стриминга. В таком случае, объем средств, который украинские пользователи сгенерировали в 2025 году, составляет примерно $600−650 тыс.

Пессимистический сценарий учитывает верхние пределы выплат и более высокие оценки стриминга, в частности, для платных подписок и официальных музыкальных каналов. При таком развитии событий совокупные выплаты за 2025 год могут составлять ≈ $1 млн.

Отдельно следует учитывать сезонность. Активность прослушиваний в течение года неравномерная: летом, когда меньше отключений электроэнергии, больше поездок и отпусков, общее время «фоновых» прослушиваний обычно растет. Поэтому любая годовая оценка на основе чартовых срезов — экстраполяция, чувствительная к тому, какой именно период взят за основу.

Вопрос выбора: ответственность или цензура?

Кому-то эти суммы могут показаться незначительными. Но в абсолютных цифрах они выглядят по-другому. $1 млн, направленный не в экономику страны-агрессора, а в украинский бюджет или на донаты, — это примерно 72 тысячи турникетов. Или сотни FPV-дронов, которые сегодня оказывают прямое влияние на ситуацию на фронте.

Именно поэтому в Украине периодически возвращается дискуссия об ограничении российского контента на стриминговых сервисах, в частности, через петиции и законодательные инициативы. Уже сегодня действуют ограничения использования российской музыки в публичном пространстве, но цифровые платформы остаются зоной, где формальных запретов почти нет.

И здесь важна простая вещь: даже без запретов каждый выбор все равно остается за пользователем. Ибо вопрос не в том, что именно играет в плейлисте. Вопрос в том, комфортно ли слушать музыку, зная, что с каждым нажатием «play» где-то там формируется доход, который в итоге может работать на войну — против твоей же страны.

* Примечание:

В статье сознательно не приведены имена русских или связанных с рф исполнителей, чьи треки попадают в украинские чарты. Это сделано для того, чтобы не способствовать их дополнительной популяризации среди украинской аудитории.