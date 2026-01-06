Миллион на ракеты: сколько рф зарабатывает на украинских меломанах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 января 2026, 14:30 Читати українською

Миллион на ракеты: сколько рф зарабатывает на украинских меломанах

Проблема прослушивания российских исполнителей в Украине давно вышла за рамки культурологии и идеологии. Деньги со стриминговых сервисов проходят через правообладателей, лейблов и дистрибьюторов — и, в случае российского музыкального рынка, в конечном итоге облагаются налогом в россии. В военном контексте это означает, что часть денег, уплаченных украинскими пользователями за подписки или прослушивание с рекламой, косвенно работают на экономику страны-агрессора через налоги, сборы и финансирование бюджета. Сколько денег мы каждый год зарабатываем для россии, просто слушая музыку?

Проблема прослушивания российских исполнителей в Украине давно вышла за рамки культурологии и идеологии.

Позиция конкретного исполнителя в данной схеме имеет второстепенное значение. Даже если артист давно не живет в россии, публично дистанцируется от политики или вообще умер десятки лет назад, это не меняет ключевого факта: если права на каталог принадлежат российскому лейблу, деньги все равно идут в российскую юрисдикцию.

Как стриминг превращает прослушивание в выплаты

Чтобы оценить масштаб денежного потока, достаточно перевести прослушивание в деньги. По распространенным индустриальным оценкам средних выплат, стриминговые платформы генерируют примерно:

  • Spotify — около $0,003 за стрим,

  • YouTube Music — около $0,002,

  • Apple Music — около $0,01.

Это означает, что каждые 10 млн прослушиваний дают ориентировочно:

  • $30 000 — на Spotify,

  • $20 000 — на YouTube Music,

  • $100 000 — на Apple Music.

В то же время в стриминге не существует фиксированной «цены за прослушивание». Реальные выплаты формируются по более сложной модели и зависят сразу от нескольких факторов: типа подписки (платная или с рекламой), страны прослушивания, доли платных пользователей, рекламных доходов платформы, а также условий контрактов между правообладателями, лейблами и дистрибьюторами.

В Spotify и YouTube выплаты распределяются по модели «pro rata» — через общий пул доходов, тогда как Apple Music работает с более высокими средними выплатами, но у него меньшая аудитория из-за отсутствия бесплатного уровня.

Именно поэтому любые подсчеты имеют диапазон, а не одну точную цифру. «Минфин» использовал консервативные средние оценки, которые позволяют понять порядок величины, но не претендуют на абсолютную точность. Дальше вопрос сводится к базовому: сколько именно таких прослушиваний в 2025 году пришлось на треки, права на которые оформлены в российской юрисдикции.

Как трансформировался российский сегмент в украинских чартах

Важно сначала зафиксировать положительную динамику. Если сравнить украинские чарты пять-шесть лет назад и сейчас — разница поразительная. После начала полномасштабного вторжения присутствие русской музыки в украинском стриминге резко упало, а ядро чартов начали формировать в первую очередь украинские артисты.

По данным NUAM, доля российских исполнителей в Spotify Weekly Top Songs Ukraine начала спадать с первых дней после 24 февраля 2022 года — параллельно с ростом доли украинских. Но с середины 2023 года тренд частично развернулся: российские треки снова чаще появляются на средних позициях чартов, хотя к уровню довоенной доминации ситуация не вернулась.

Так, в частности, в 2024 году в украинском сегменте Spotify доля русскоязычного контента уменьшилась примерно с 41% в 2021 году до 21% в 2024-м.

Отдельные опросы и обзоры также фиксируют, что большинство украинцев сознательно избегают российских исполнителей: в 2025 году VisitUkraineToday приводил такую оценку: в среднем 85% украинцев не слушают российских артистов, хотя в отдельных крупных городах доля тех, кто продолжает слушать, выше.

Но полного исчезновения не произошло. Российские треки продолжают стабильно присутствовать в середине, «хвосте» и порой даже возглавляют чарты, часто благодаря вирусности в TikTok или потому, что старые хиты годами сидят в плейлистах и подхватываются рекомендациями. Это уже не громкая доминация, как 5−6 лет назад, но далеко не ноль. И именно это «тихое присутствие» создает эффект незаметного, но регулярного финансового потока.

Что показывают украинские чарты прямо сейчас

Чтобы увидеть, как это «тихое присутствие» выглядит в цифрах, посмотрим на актуальные чарты трех самых больших площадок — Spotify, YouTube и Apple Music. Это не полный срез всего прослушивания, но показательный индикатор того, что реально крутится в массовом потреблении.

Так, за последнюю неделю в топ-200 Spotify Weekly Chart Ukraine — 60 треков российских или связанных с рф исполнителей*, то есть 30%. Совокупно эти треки набрали 3 186 234 прослушиваний за неделю (Данные: Kworb/Spotify Weekly Chart Ukraine за неделю, которая закончилась 11.12.2025).

Если перевести этот объем в деньги, то 3 186 234 прослушиваний — это примерно $9 600−15 900 потенциальных выплат российским правообладателям всего за одну неделю.

Прямые налоги из этой суммы для бюджета рф, вероятно, будут ограниченными. Впрочем, основная масса средств все равно остается в российской экономике, но через НДС и другие налоги возвращается в бюджетную систему, которая финансирует войну против Украины.

В Spotify Ukraine Top-200 за 2022−2025 годы мы насчитали 69 связанных с рф композиций — лишь немного больше, чем в недельном срезе. В то же время их накопленные прослушивания украинцами составляют более 360 млн, что соответствует примерно $1,1−1,8 млн выплат российским правообладателям.

На YouTube ситуация несколько отличается от Spotify. В недельном топ-100 Украины российские треки составляют около 11−12%. За одну неделю они совокупно собрали более 3,8 млн просмотров, что, по средней оценке выплат для YouTube Music, соответствует около $7 500 потенциального дохода для российских правообладателей за неделю.

В дневном топ-100 Украины на Apple Music российских композиций в последнее время также гораздо меньше — в среднем около 10−12%. Платформа не публикует открытые данные о количестве прослушиваний по странам, поэтому прямые подсчеты, как у Spotify или YouTube, здесь невозможны.

При такой части российской музыки в украинских недельных и дневных чартах можно оценить минимальный годовой масштаб прослушиваний и приблизительные выплаты правообладателям. Данные Spotify для Украины, которые агрегирует Kworb, показывают, что совокупное количество прослушиваний треков, попадающих в ежедневный чарт, обычно составляет около 0,7−1,0 млн стримов в сутки. Это не весь трафик Spotify в стране, а чартовая выборка, поэтому оценка консервативная.

Для Apple Music общий объем стриминга ниже из-за меньшей базы пользователей и отсутствия бесплатного уровня; консервативная оценка — ≈100−150 млн стримов в год.

На YouTube точный подсчет сложный из-за сочетания музыки и видео, однако, учитывая масштаб платформы, даже осторожная оценка дает более 100 млн просмотров российских песен в год украинскими пользователями, не учитывая пользовательский и вторичный контент.

Сколько денег сгенерировали украинские прослушивания в 2025 году: три сценария

Чтобы свести подсчеты к одному итогу, мы оценили годовой эффект по трем сценариям — оптимистическому, базовому и пессимистическому. Они отличаются предположениями о структуре монетизации (доля платных подписок vs реклама), а также тем, насколько широкий объем прослушиваний попадает в расчет на каждой платформе.

В оптимистическом сценарии используется нижний предел выплат и минимальные оценки объемов стриминга. При таком подходе прослушивание российской музыки украинскими пользователями на Spotify, Apple Music и YouTube принесли в бюджет страны-агрессора около $350−400 тыс. за 2025 год.

Базовый сценарий учитывает средние индустриальные оценки выплат и объемы стриминга. В таком случае, объем средств, который украинские пользователи сгенерировали в 2025 году, составляет примерно $600−650 тыс.

Пессимистический сценарий учитывает верхние пределы выплат и более высокие оценки стриминга, в частности, для платных подписок и официальных музыкальных каналов. При таком развитии событий совокупные выплаты за 2025 год могут составлять ≈ $1 млн.

Отдельно следует учитывать сезонность. Активность прослушиваний в течение года неравномерная: летом, когда меньше отключений электроэнергии, больше поездок и отпусков, общее время «фоновых» прослушиваний обычно растет. Поэтому любая годовая оценка на основе чартовых срезов — экстраполяция, чувствительная к тому, какой именно период взят за основу.

Вопрос выбора: ответственность или цензура?

Кому-то эти суммы могут показаться незначительными. Но в абсолютных цифрах они выглядят по-другому. $1 млн, направленный не в экономику страны-агрессора, а в украинский бюджет или на донаты, — это примерно 72 тысячи турникетов. Или сотни FPV-дронов, которые сегодня оказывают прямое влияние на ситуацию на фронте.

Именно поэтому в Украине периодически возвращается дискуссия об ограничении российского контента на стриминговых сервисах, в частности, через петиции и законодательные инициативы. Уже сегодня действуют ограничения использования российской музыки в публичном пространстве, но цифровые платформы остаются зоной, где формальных запретов почти нет.

И здесь важна простая вещь: даже без запретов каждый выбор все равно остается за пользователем. Ибо вопрос не в том, что именно играет в плейлисте. Вопрос в том, комфортно ли слушать музыку, зная, что с каждым нажатием «play» где-то там формируется доход, который в итоге может работать на войну — против твоей же страны.

* Примечание:
В статье сознательно не приведены имена русских или связанных с рф исполнителей, чьи треки попадают в украинские чарты. Это сделано для того, чтобы не способствовать их дополнительной популяризации среди украинской аудитории.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+27
kadaad1988
kadaad1988
6 января 2026, 14:47
#
Это говорит о том, что насильственная украинизация средств массовой информации в Украине дает обратный эффект. Еще это говорит о бездарности украинского музыкального контента.
+
+39
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
6 января 2026, 14:52
#
Здєсь водкі нєт.
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
6 января 2026, 15:50
#
«Это говорит о том, что насильственная украинизация средств массовой информации в Украине дает обратный эффект. Еще это говорит о бездарности украинского музыкального контента.»

І до чого це взагалі?)) Таке шось))
В тебе тільки чорне і біле існує?) Ну, тобі не подобаються українські пісні, то ти слухаєш кацапські?)) Є ще купа пісень)) зокрема більшість музикального контенту на англійській мові) зважаючи на це — відмовитися від контенту кацапів, котрі платять податки, котрі потім йдуть на виготовлення ракет, котрими тебе і обстрілюють — не важка справа.

А як ти себе почуваєш, сидячи під обстрілами, або коли шахеди над твоїм будинком збивають, ти в цей момент слухаєш щось з кацапської «музики»?))

Якщо тобі ок, ну що поробиш, можеш тоді ще триколор кацапський носити і під час обстрілів кацапів погучніше собі вмикати кацапські пісні.

p. s.До речі кацапський «музичний контент» ще більш бездарніший, якщо що)) То ж взагалі риготня якась :D
+
+5
Anatolii S.
Anatolii S.
6 января 2026, 15:54
#
Та нащо розпинатись перед кацапнею. навіть якщо воно і має наш паспорт — в голові насрано.
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
6 января 2026, 15:57
#
Уявляю як такі як він розмовляли б німецькою і слухали б німецьку музику в 1943му році, от тоді б дядя Гітлер був задоволений таким поворотом подій
+
0
profili
profili
6 января 2026, 15:44
#
Как там социальная сеть Ukrainians? Уже пользуетесь?
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
6 января 2026, 15:56
#
Ти в тролянськ запізнюєшся))

Справа в тому, що всі сидять на фб, тік так, інст, ютубі та спотіфай, до чого ти це написав взагалі?) чи ти активний юзер яндекса, майл.ру та рутуба?))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами