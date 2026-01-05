Топ-50 экономик мира: кто вырос больше всего за последние 25 лет?

Соединенные Штаты остаются бесспорным лидером мировой экономики с ВВП в $30,6 трлн и, по прогнозам, будут сохранять это первенство еще долгие годы. Об этом свидетельствуют данные МВФ, обнародованные порталом Visual Capitalist 5 января.

Ключевые лидеры рейтинга

В то время как США доминируют по размеру экономики, их конкуренты демонстрируют значительно более высокие темпы роста.

США: За последние 25 лет реальный ВВП страны рос в среднем на 2,1% ежегодно. Это значительно выше, чем во многих других развитых странах (например, Япония росла только на 0,6%, а Германия — на 1,0%).

Китай: Главный конкурент Америки показал самый высокий средний темп роста среди крупных экономик — 8,0% в год. С 2000 года экономика Китая выросла с $1,2 трлн до $19,4 трлн благодаря экспансии в мировом производстве и торговле.

Индия: Страна уже обошла Великобританию, став пятой крупнейшей экономикой мира. Ее среднегодовой рост составил 6,4%.

Смена лидеров роста

Хотя Китай лидировал по темпам роста в течение последних 25 лет, в последнее время тренд меняется в пользу Индии. Прогнозируется, что в 2026 году экономика Индии вырастет на 6,3%, тогда как Китая — только на 4,0%. Ожидается, что уже в следующем году Индия обойдет Японию и станет четвертой экономикой мира, а впоследствии нацелится на место Германии.

Также стоит отметить европейских лидеров роста: Ирландия (5,2%) и Польша (3,6%) демонстрируют темпы, значительно превышающие средние показатели по региону.

А где Украина?

Украина не попала в список топ-50, поскольку порог входа в этот рейтинг составляет около $300 млрд, тогда как номинальный ВВП Украины в 2025 году оценивается ниже.

Размер ВВП Украины на 2025 год, согласно отчету МВФ, прогнозируется на уровне $209,7 млрд. Украина занимает ориентировочно 59-е место в мире.