Топ-50 экономик мира: кто вырос больше всего за последние 25 лет?

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 января 2026, 19:43 Читати українською

Топ-50 экономик мира: кто вырос больше всего за последние 25 лет?

Соединенные Штаты остаются бесспорным лидером мировой экономики с ВВП в $30,6 трлн и, по прогнозам, будут сохранять это первенство еще долгие годы. Об этом свидетельствуют данные МВФ, обнародованные порталом Visual Capitalist 5 января.

Соединенные Штаты остаются бесспорным лидером мировой экономики с ВВП в $30,6 трлн и, по прогнозам, будут сохранять это первенство еще долгие годы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые лидеры рейтинга

В то время как США доминируют по размеру экономики, их конкуренты демонстрируют значительно более высокие темпы роста.

  • США: За последние 25 лет реальный ВВП страны рос в среднем на 2,1% ежегодно. Это значительно выше, чем во многих других развитых странах (например, Япония росла только на 0,6%, а Германия — на 1,0%).
  • Китай: Главный конкурент Америки показал самый высокий средний темп роста среди крупных экономик — 8,0% в год. С 2000 года экономика Китая выросла с $1,2 трлн до $19,4 трлн благодаря экспансии в мировом производстве и торговле.
  • Индия: Страна уже обошла Великобританию, став пятой крупнейшей экономикой мира. Ее среднегодовой рост составил 6,4%.

Смена лидеров роста

Хотя Китай лидировал по темпам роста в течение последних 25 лет, в последнее время тренд меняется в пользу Индии. Прогнозируется, что в 2026 году экономика Индии вырастет на 6,3%, тогда как Китая — только на 4,0%. Ожидается, что уже в следующем году Индия обойдет Японию и станет четвертой экономикой мира, а впоследствии нацелится на место Германии.

Также стоит отметить европейских лидеров роста: Ирландия (5,2%) и Польша (3,6%) демонстрируют темпы, значительно превышающие средние показатели по региону.

А где Украина?

Украина не попала в список топ-50, поскольку порог входа в этот рейтинг составляет около $300 млрд, тогда как номинальный ВВП Украины в 2025 году оценивается ниже.

Размер ВВП Украины на 2025 год, согласно отчету МВФ, прогнозируется на уровне $209,7 млрд. Украина занимает ориентировочно 59-е место в мире.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами