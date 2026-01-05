Прошедший год продемонстрировал беспрецедентный рост финансовой поддержки украинской обороны через официальный канал Нацбанка. В 2025 году на спецсчет поступило почти 97 млрд грн, что в 6 раз превышает показатель 2024 года (тогда было 16 млрд грн). Об этом сообщает Национальный банк Украины в отчете от 5 января.
НБУ собрал рекордную сумму для ВСУ в 2025 году
Динамика поступлений свидетельствует о мощной мобилизации ресурсов — как внутренних, так и внешних.
- Поступления за 2025 год: ~97 млрд грн.
- Декабрь-2025: только за один последний месяц года поступило почти 20 млрд грн.
- Всего с начала вторжения: 146,8 млрд грн.
- Остаток на 1 января 2026 года: 24,7 млрд грн.
Львиная доля средств за все время войны поступила из-за рубежа — более 125 млрд грн в эквиваленте. География донатов охватывает весь мир: от США и стран ЕС до Австралии и Гонконга.
Чтобы перечислить средства для ВСУ через Нацбанк, перейдите по этой ссылке.
Источник: Минфин
