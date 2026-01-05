Multi от Минфин
5 января 2026, 18:05 Читати українською

Швейцария экстренно заморозила активы Мадуро и его окружения

Федеральный совет Швейцарии принял решение о немедленной блокировке всех активов бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения. Это превентивная мера, направленная на то, чтобы не допустить вывода незаконно приобретенных средств из швейцарских банков на фоне ареста диктатора. Об этом говорится в официальном сообщении швейцарского правительства от 5 января.

Федеральный совет Швейцарии принял решение о немедленной блокировке всех активов бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения.

Цель — сохранить деньги для будущих судов

Власти конфедерации применили специальный закон, позволяющий блокировать капиталы иностранных «политически значимых лиц», если есть подозрение в их незаконном происхождении.

«5 января 2026 года Федеральный совет решил немедленно заморозить любые активы Николаса Мадуро и других связанных с ним лиц в Швейцарии. Делая это, Федеральный совет стремится предотвратить отток активов», — отмечается в заявлении.

Ключевые детали решения:

  • Срок действия: Блокировка вступает в силу немедленно и будет действовать до 4 лет (если не будет принято иное решение).
  • Исключения: Санкции касаются лично Мадуро и его соратников, но не распространяются на членов действующего правительства Венесуэлы (вероятно, чтобы не парализовать государственные выплаты и функционирование страны).
  • Дополнение: Этот шаг расширяет уже существующие санкции против Венесуэлы, которые Швейцария ввела еще в 2018 году.

Контекст: Арест и дипломатия

Решение Берна стало реакцией на события 3 января 2026 года, когда американские военные провели спецоперацию в Каракасе, задержали Николаса Мадуро и вывезли его в США.

Несмотря на жесткие финансовые меры, Швейцария пытается сохранить статус нейтрального дипломатического игрока. Правительство страны призвало все стороны конфликта соблюдать международное право и воздержаться от эскалации насилия. Традиционно Берн предложил свои услуги в качестве посредника для мирного урегулирования кризиса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
