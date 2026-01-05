Курсы доллара США и евро выросли во время межбанковских торгов в понедельник, 5 января. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Гривна подешевела на межбанке в понедельник
|
Открытие 2 сентября
|
Закрытие 2 сентября
|
Изменения
|
42,25/42,29
|
42,42/42,45
|
одна седьмая шестнадцатая
|
49,39/49,42
|
49,58/49,60
|
19/18
Официальный курс: доллар — 42,42 грн, евро — 49,51грн.
Средний курс в банках: 42,10−42,58 грн/доллар, 49,35−49,90 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,43−42,55, евро — 49,75−49,95 грн.
Источник: Минфин
