48 стран начали сбор данных о криптоактивах для обмена с налоговыми органами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 января 2026, 17:12 Читати українською

48 стран начали сбор данных о криптоактивах для обмена с налоговыми органами

С начала 2026 года инвесторы в криптовалюту в 48 странах и юрисдикциях столкнулись с новой реальностью: провайдеры криптоуслуг начали официально фиксировать данные об их транзакциях для дальнейшей передачи фискальным органам. Это стало началом глобального внедрения системы отчетности Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Об этом сообщает Cointelegraph.

С начала 2026 года инвесторы в криптовалюту в 48 странах и юрисдикциях столкнулись с новой реальностью: провайдеры криптоуслуг начали официально фиксировать данные об их транзакциях для дальнейшей передачи фискальным органам.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Хотя официальный международный обмен данными в рамках CARF стартует только в 2027 году, подготовка началась уже сейчас. Согласно обновлению ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в странах «первой волны» уже действует или финализируется законодательство, обязывающее бизнес собирать информацию о клиентах.

Кто попал под мониторинг: Собирать досье на пользователей обязаны все ключевые игроки рынка:

  • Централизованные криптобиржи (CEX);
  • Децентрализованные платформы (DEX);
  • Крипто-банкоматы (ATM);
  • Брокеры и дилеры.

График внедрения: две волны

Мир разделился на две группы по скорости внедрения новых правил:

  • Первая группа (48 юрисдикций): Начали запись транзакций в 2026 году. Первый автоматический обмен собранной информацией между налоговыми органами этих стран состоится в 2027 году.
  • Вторая группа (27 юрисдикций): В нее вошли такие страны, как Австралия, Канада, Мексика, Швейцария и Гонконг. Они начнут сбор данных с 1 января 2027 года, а обмен информацией запустят в 2028 году.

Больше, чем просто налоги

Главная цель CARF, разработанной при поддержке G20, — сделать невозможным уклонение от уплаты налогов через использование криптоактивов. Система позволит налоговикам видеть доходы своих граждан, где бы в мире они ни проводили операции.

Однако эксперты предупреждают о более широких последствиях. В компании TaxBit отмечают, что эта база данных может использоваться не только фискалами. Информация предоставит властям беспрецедентный доступ к деталям владения активами и идентификации лиц, что поможет деанонимизировать владельцев кошельков и связывать их с потенциальной преступной деятельностью.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
5 января 2026, 17:48
#
Использование крипты не по назначению чревато!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами