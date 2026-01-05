48 стран начали сбор данных о криптоактивах для обмена с налоговыми органами

С начала 2026 года инвесторы в криптовалюту в 48 странах и юрисдикциях столкнулись с новой реальностью: провайдеры криптоуслуг начали официально фиксировать данные об их транзакциях для дальнейшей передачи фискальным органам. Это стало началом глобального внедрения системы отчетности Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Об этом сообщает Cointelegraph.

Что известно

Хотя официальный международный обмен данными в рамках CARF стартует только в 2027 году, подготовка началась уже сейчас. Согласно обновлению ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в странах «первой волны» уже действует или финализируется законодательство, обязывающее бизнес собирать информацию о клиентах.

Кто попал под мониторинг: Собирать досье на пользователей обязаны все ключевые игроки рынка:

Централизованные криптобиржи (CEX);

Децентрализованные платформы (DEX);

Крипто-банкоматы (ATM);

Брокеры и дилеры.

График внедрения: две волны

Мир разделился на две группы по скорости внедрения новых правил:

Первая группа (48 юрисдикций): Начали запись транзакций в 2026 году. Первый автоматический обмен собранной информацией между налоговыми органами этих стран состоится в 2027 году.

Вторая группа (27 юрисдикций): В нее вошли такие страны, как Австралия, Канада, Мексика, Швейцария и Гонконг. Они начнут сбор данных с 1 января 2027 года, а обмен информацией запустят в 2028 году.

Больше, чем просто налоги

Главная цель CARF, разработанной при поддержке G20, — сделать невозможным уклонение от уплаты налогов через использование криптоактивов. Система позволит налоговикам видеть доходы своих граждан, где бы в мире они ни проводили операции.

Однако эксперты предупреждают о более широких последствиях. В компании TaxBit отмечают, что эта база данных может использоваться не только фискалами. Информация предоставит властям беспрецедентный доступ к деталям владения активами и идентификации лиц, что поможет деанонимизировать владельцев кошельков и связывать их с потенциальной преступной деятельностью.