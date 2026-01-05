Министерство экономики подвело итоги работы за 2025 год. Главным достижением стала масштабная чистка законодательства от устаревших норм: правительство отменило 205 инструментов государственного регулирования, которые усложняли жизнь предпринимателям. Об этом говорится в официальном отчете ведомства от 5 января 2026 года.
Минус 205 барьеров за год: Минэкономики отчитывается о результатах дерегулирования
Изменение философии
Министр Алексей Соболев подчеркнул, что цель реформы — не просто отменить бумажки, а изменить саму суть отношений между государством и бизнесом. Вместо тотального контроля внедряется рискоориентированная модель.
Это означает, что государство перестает тратить ресурсы на проверку всех подряд, а фокусируется только на тех сферах или предприятиях, где существуют реальные угрозы безопасности.
Основные цифры и достижения 2025 года
- 205 регуляторных инструментов отменены окончательно.
- 63 дополнительных инструмента планируется отменить (соответствующий законопроект уже в Раде).
- 17 000+ заявок подано через сервис «єДозвіл».
- 13 млн грн — подтвержденный экономический эффект от упрощения процедур только через «еДозвіл».
Технологии против бюрократии
Основой дерегулирования стала цифровизация. Министерство выделяет несколько ключевых инструментов, которые заработали на полную мощность:
- Платформа «Пульс» и Дашборд проблем: Это каналы обратной связи, через которые бизнес сообщает о реальных проблемах. Власть не придумывает реформы в кабинетах, а реагирует на конкретные запросы рынка (например, устранение дублирования техконтроля для промтехники).
- еРазрешение: Единое окно для лицензий. Более 7 тысяч заявок было подано прямо через приложение «Дія».
- Искусственный интеллект (AI): Запущена инновационная ветеринарная лицензия с AI-проверкой. Робот анализирует документы на наличие ошибок, что ускоряет процесс, хотя окончательное решение юридически остается за государственным служащим.
Отраслевые изменения
Особое внимание уделили секторам, которые являются критическими для экспорта и внутреннего рынка:
- Лесная отрасль: Правила гармонизированы с требованиями Евросоюза.
- Фармацевтика: Начато бета-тестирование цифровых лицензий на оборот наркотических средств и прекурсоров (для медицинских целей).
