Минус 205 барьеров за год: Минэкономики отчитывается о результатах дерегулирования

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 января 2026, 16:32 Читати українською

Минус 205 барьеров за год: Минэкономики отчитывается о результатах дерегулирования

Министерство экономики подвело итоги работы за 2025 год. Главным достижением стала масштабная чистка законодательства от устаревших норм: правительство отменило 205 инструментов государственного регулирования, которые усложняли жизнь предпринимателям. Об этом говорится в официальном отчете ведомства от 5 января 2026 года.

Министерство экономики подвело итоги работы за 2025 год.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение философии

Министр Алексей Соболев подчеркнул, что цель реформы — не просто отменить бумажки, а изменить саму суть отношений между государством и бизнесом. Вместо тотального контроля внедряется рискоориентированная модель.

Это означает, что государство перестает тратить ресурсы на проверку всех подряд, а фокусируется только на тех сферах или предприятиях, где существуют реальные угрозы безопасности.

Основные цифры и достижения 2025 года

  • 205 регуляторных инструментов отменены окончательно.
  • 63 дополнительных инструмента планируется отменить (соответствующий законопроект уже в Раде).
  • 17 000+ заявок подано через сервис «єДозвіл».
  • 13 млн грн — подтвержденный экономический эффект от упрощения процедур только через «еДозвіл».

Технологии против бюрократии

Основой дерегулирования стала цифровизация. Министерство выделяет несколько ключевых инструментов, которые заработали на полную мощность:

  • Платформа «Пульс» и Дашборд проблем: Это каналы обратной связи, через которые бизнес сообщает о реальных проблемах. Власть не придумывает реформы в кабинетах, а реагирует на конкретные запросы рынка (например, устранение дублирования техконтроля для промтехники).
  • еРазрешение: Единое окно для лицензий. Более 7 тысяч заявок было подано прямо через приложение «Дія».
  • Искусственный интеллект (AI): Запущена инновационная ветеринарная лицензия с AI-проверкой. Робот анализирует документы на наличие ошибок, что ускоряет процесс, хотя окончательное решение юридически остается за государственным служащим.

Отраслевые изменения

Особое внимание уделили секторам, которые являются критическими для экспорта и внутреннего рынка:

  • Лесная отрасль: Правила гармонизированы с требованиями Евросоюза.
  • Фармацевтика: Начато бета-тестирование цифровых лицензий на оборот наркотических средств и прекурсоров (для медицинских целей).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами