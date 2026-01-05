Выручка через кассовые аппараты выросла на 30% и превысила 5 триллионов грн

По итогам 11 месяцев 2025 года украинский ритейл и сфера услуг продемонстрировали существенный рост официальных продаж. Объем операций, проведенных через регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО), увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 5 января.

Согласно обнародованной статистике, общая сумма легальной выручки за январь-ноябрь 2025 года достигла 5 130,2 млрд грн. Это на 1 135,3 млрд грн (или на 28,4%) больше, чем в 2024 году, когда этот показатель составлял 3 994,9 млрд грн.

Рост фиксируется не только в денежном эквиваленте, но и в количестве транзакций. Украинцы стали чаще получать фискальные чеки:

Общее количество чеков: 9,5 млрд штук (+9,8% к прошлому году).

Среднесуточное количество: 28,4 млн чеков ежедневно (в 2024 году было 25,8 млн).

Даниил Гетманцев связывает такую динамику с изменением менталитета общества и пониманием важности уплаты налогов во время войны. В то же время он признает, что проблема теневой экономики остается острой.