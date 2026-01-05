Фонд гарантирования отсудил у России средства за уничтоженные банки

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает успешную юридическую борьбу со страной-агрессором. По состоянию на начало 2026 года украинские суды уже обязали Россию компенсировать около 2,5 миллиарда гривен убытков, нанесенных украинским финучреждениям. Об этом сообщает пресс-служба Фонда 5 января.

Победы года

Прошлый, 2025 год, стал результативным для юристов Фонда, которым удалось выиграть два важных дела:

В декабре Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о потерянных активах ПАО «КБ «ПРОМЭКОНОМБАНК». Сумма компенсации составила 651 млн грн.

В июле было получено положительное решение по коллективному иску о возмещении убытков пяти банков: «ГРИН БАНК», «БАНК «ТАВРИКА», «ЕРДЕ БАНК», «УКРГАЗПРОМБАНК» и «ФОРТУНА-БАНК». Суд постановил взыскать с агрессора 498 млн грн.

Ранее, в январе 2024 года, Фонд выиграл дело в отношении донецкого банка «УФС» на сумму 1,9 млрд грн. Таким образом, на данный момент в портфеле Фонда есть три выигранных дела, решения по которым уже переданы в исполнительную службу.

«Украинские банки имели значительные активы на территориях, которые с 2014 года оказались под российской оккупацией… Каждое судебное решение о взыскании убытков с страны-агрессора — это юридическая фиксация ее ответственности и шаг к восстановлению справедливости», — подчеркнул заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Новые иски на очереди

Юридическое наступление не останавливается. Сейчас суды рассматривают еще три иска Фонда против России на общую сумму 6,8 млрд грн. Они касаются возмещения убытков таким учреждениям:

АО «ВТБ БАНК» (3,1 млрд грн);

ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК» (2,8 млрд грн);

Группа банков: «КИЕВСКАЯ РУСЬ», «АКТИВ БАНК», «ЭНЕРГОБАНК», «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА» (более 920 млн грн).

В целом, по предварительным оценкам, потери банков, находящихся в управлении Фонда, от российской агрессии (начиная с 2014 года) достигают колоссальной суммы в 84 миллиарда гривен.

Параллельно Фонд готовит доказательную базу по ущербу, нанесенному уже во время полномасштабного вторжения, для подачи заявлений в Международный реестр ущерба.

Как реально получить деньги от РФ

Выиграть суд в Киеве — это только половина дела. Главная сложность заключается в исполнении этого решения, ведь Россия добровольно платить не будет.

Здесь вступает в действие механизм игнорирования суверенного иммунитета. Обычно одно государство нельзя судить в судах другого государства без его согласия. Однако Верховный Суд Украины создал прецедент, постановив, что Россия, нарушив территориальную целостность Украины, утратила этот иммунитет.

Это позволяет украинским судам выносить приговоры против РФ. Далее эти решения становятся юридическим основанием для ареста российских активов за рубежом или в Украине, а также будут ключевым доказательством при распределении репараций через международные механизмы, которые сейчас разрабатываются партнерами Украины в Гааге.