Курс валют на понедельник: курс евро держится около 50 грн

В понедельник, 5 января. Курс евро в банках и обменниках держится вблизи психологической отметки 50 грн. Доллар торгуется выше 42 грн.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,05−42,55 грн. Евро покупают по 49,30 грн, а продают по 49,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,40−42,51, евро — 49,80−50,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,25−42,29 грн/$. Торги евро проходят на уровне 49,39−49,42 грн/евро.

Официальный курс НБУ: доллар − 42,29 грн, евро − 49,58 грн.

