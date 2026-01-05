С 2026 года Минфин вводит полный переход в «цифру» первичного финмониторинга

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 января 2026, 11:47 Читати українською

С 2026 года Минфин вводит полный переход в «цифру» первичного финмониторинга

С 1 января 2026 года в Украине кардинально меняются правила представления отчетности для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ). Министерство финансов полностью отказалось от бумажного документооборота в этой сфере, введя обязательный цифровой формат и пересмотрев дедлайны. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 5 января.

С 1 января 2026 года в Украине кардинально меняются правила представления отчетности для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Только «цифра»: конец эпохи Word-файлов

Главное нововведение — полный отказ от использования бумажных носителей и текстовых редакторов (типа MS Word) для формирования годовой административной отчетности (форма № 2-финмон).

Отныне вся процедура перенесена на единый веб-портал использования публичных средств. В специальном разделе портала создан новый онлайн-инструмент, который позволяет не только подать отчет, но и автоматизировать этот процесс.

Система предлагает бизнесу ряд преимуществ:

  • Автоматическая проверка: Сервис самостоятельно проводит логический и арифметический контроль данных еще на этапе заполнения, что исключает большинство механических ошибок.
  • Мгновенный фидбек: Пользователь сразу получает подтверждение об успешном принятии документа.
  • Снижение рисков: Минимизация технических ошибок автоматически уменьшает вероятность получения штрафов за некорректную отчетность.

Новый календарь для бизнеса

Для того, чтобы предприниматели могли без спешки адаптироваться к новым требованиям и качественно подготовить данные, регулятор продлил сроки подачи документов.

Новый график отчетности выглядит следующим образом:

  • До 25 января (года, следующего за отчетным) — конечный срок представления основного отчета.
  • До 30 января — дедлайн для подачи исправленного отчета, если в первом варианте были обнаружены неточности.

Кого это касается

Новые правила являются обязательными для тех субъектов финмониторинга, надзор за которыми осуществляет непосредственно Минфин. В этот перечень входят представители так называемых «рисковых» профессий и бизнесов, через которые могут отмываться средства:

  • Игорный бизнес: организаторы азартных игр (казино, букмекеры, лотереи, залы игровых автоматов, онлайн-покер).
  • Профессиональные консультанты: аудиторы, бухгалтеры, субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, налоговые консультанты.
  • Рынок недвижимости: риелторы и посредники.

Торговля ценностями: дилеры в сфере искусства, продавцы драгоценных металлов и камней.

Кто такие СПФМ и почему за ними следят

Аббревиатура СПФМ расшифровывается как «субъект первичного финансового мониторинга». В глобальной системе борьбы с отмыванием денег (AML) это первая линия обороны.

Государство не может самостоятельно отследить каждую транзакцию в стране. Поэтому эта обязанность возложена на бизнесы, которые работают с крупными суммами денег или активами. Например, риелтор видит, кто покупает квартиру за наличные, а казино видит, кто делает миллионные ставки.

Задача этих субъектов — идентифицировать клиента и сообщить Госфинмониторинг о подозрительных операциях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 40 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами