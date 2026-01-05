С 2026 года Минфин вводит полный переход в «цифру» первичного финмониторинга

С 1 января 2026 года в Украине кардинально меняются правила представления отчетности для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ). Министерство финансов полностью отказалось от бумажного документооборота в этой сфере, введя обязательный цифровой формат и пересмотрев дедлайны. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 5 января.

Только «цифра»: конец эпохи Word-файлов

Главное нововведение — полный отказ от использования бумажных носителей и текстовых редакторов (типа MS Word) для формирования годовой административной отчетности (форма № 2-финмон).

Отныне вся процедура перенесена на единый веб-портал использования публичных средств. В специальном разделе портала создан новый онлайн-инструмент, который позволяет не только подать отчет, но и автоматизировать этот процесс.

Система предлагает бизнесу ряд преимуществ:

Автоматическая проверка: Сервис самостоятельно проводит логический и арифметический контроль данных еще на этапе заполнения, что исключает большинство механических ошибок.

Мгновенный фидбек: Пользователь сразу получает подтверждение об успешном принятии документа.

Снижение рисков: Минимизация технических ошибок автоматически уменьшает вероятность получения штрафов за некорректную отчетность.

Новый календарь для бизнеса

Для того, чтобы предприниматели могли без спешки адаптироваться к новым требованиям и качественно подготовить данные, регулятор продлил сроки подачи документов.

Новый график отчетности выглядит следующим образом:

До 25 января (года, следующего за отчетным) — конечный срок представления основного отчета.

До 30 января — дедлайн для подачи исправленного отчета, если в первом варианте были обнаружены неточности.

Кого это касается

Новые правила являются обязательными для тех субъектов финмониторинга, надзор за которыми осуществляет непосредственно Минфин. В этот перечень входят представители так называемых «рисковых» профессий и бизнесов, через которые могут отмываться средства:

Игорный бизнес: организаторы азартных игр (казино, букмекеры, лотереи, залы игровых автоматов, онлайн-покер).

Профессиональные консультанты: аудиторы, бухгалтеры, субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, налоговые консультанты.

Рынок недвижимости: риелторы и посредники.

Торговля ценностями: дилеры в сфере искусства, продавцы драгоценных металлов и камней.

Кто такие СПФМ и почему за ними следят

Аббревиатура СПФМ расшифровывается как «субъект первичного финансового мониторинга». В глобальной системе борьбы с отмыванием денег (AML) это первая линия обороны.

Государство не может самостоятельно отследить каждую транзакцию в стране. Поэтому эта обязанность возложена на бизнесы, которые работают с крупными суммами денег или активами. Например, риелтор видит, кто покупает квартиру за наличные, а казино видит, кто делает миллионные ставки.

Задача этих субъектов — идентифицировать клиента и сообщить Госфинмониторинг о подозрительных операциях.