Цены на нефть падают после захвата Мадуро

Мировые цены на нефть отреагировали снижением на новости об операции спецслужб США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на то, что политическая нестабильность обычно толкает котировки вверх, на этот раз рынок делает ставку на то, что смена режима откроет доступ к крупнейшим в мире запасам «черного золота». Об этом сообщает Financial Times.

Реакция бирж: медвежий тренд

В понедельник эталонные марки нефти продемонстрировали спад:

Brent (международный ориентир) подешевела на 0,5%, опустившись до $60,44 за баррель.

WTI (американский стандарт) потеряла 0,6%, зафиксировавшись на уровне $56,97 за баррель.

Трейдеры оценивают последствия вмешательства Вашингтона. Хотя сейчас Венесуэла производит менее 1% мирового объема нефти из-за многолетних санкций и морской блокады, ее потенциал колоссален. По данным Управления энергетической информации США, страна обладает около 17% всех подтвержденных мировых запасов сырья.

Почему рынок не паникует

Вместо страха перед дефицитом, инвесторы ожидают будущего избытка сырья.

«Преобладает мнение, что вмешательство США приведет к снижению цен, поскольку рынки ожидают возвращения дополнительных венесуэльских баррелей», — пояснила Амрита Сен, основательница консалтинговой компании Energy Aspects.

Аналитики также указывают на усталость рынка от геополитических заголовков, которые не влияют на реальные поставки. Сол Кавоник из MST Financial отметил, что трейдеры уже не реагируют остро на риски, которые «в конечном итоге не приводят к реальному нарушению цепочек поставок». Большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2026 году тренд на удешевление нефти сохранится.