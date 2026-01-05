Банк Японии настроен и дальше повышать ставки

Председатель Банка Японии Кадзуо Уэда в своем первом публичном выступлении в 2026 году развеял сомнения инвесторов: регулятор не планирует останавливаться на достигнутом и продолжит цикл повышения процентных ставок, если экономические показатели будут этому способствовать. Об этом сообщает Bloomberg 5 января.

Курс на «нормальность»

Выступая на новогодней конференции Ассоциации банкиров Японии, Уэда четко обозначил намерения центробанка. По его словам, политика «дешевых денег», которая продолжалась десятилетиями, будет и дальше сворачиваться.

«Мы продолжим повышать ставки в соответствии с улучшением ситуации в экономике и инфляции, — заявил Уэда. — Соответствующая корректировка монетарного смягчения приведет к достижению стабильной цели по инфляции и долгосрочному экономическому росту».

Эти комментарии прозвучали лишь через две недели после исторического решения регулятора. Напомним, 19 декабря Банк Японии повысил базовую ставку до 0,75%, что стало самым высоким уровнем с 1995 года.

Реакция рынков: иена слабеет, облигации падают

Словесные интервенции главы ЦБ пока мало повлияли на валютный рынок. Японская иена продолжает торговаться вблизи отметки 157,15 за доллар (самый слабый уровень за две недели).

Рынок госдолга отреагировал более остро: доходность 10-летних облигаций Японии подскочила до самого высокого уровня с 1999 года. Это свидетельствует о том, что инвесторы закладывают в цены дальнейший рост стоимости заимствований.

Слабость национальной валюты остается головной болью для Токио. Курс, приближающийся к психологической отметке 160 иен за доллар, удорожает импорт (энергоносители, продукты), что усиливает инфляционное давление на домохозяйства. Показатель инфляции в стране держится выше целевых 2% уже более трех с половиной лет.

«Механизм между умеренным ростом зарплат и инфляцией, вероятно, сохранится», — добавил Уэда, подтверждая, что экономика выходит из спирали дефляции.

Что дальше?

Большинство аналитиков ожидают следующего повышения ставки в середине 2026 года. Однако часть экспертов считает, что из-за чрезмерно слабой иены Банк Японии может действовать более агрессивно и поднять ставку раньше. Следующее заседание регулятора по монетарной политике запланировано уже на 23 января.

Почему мир боится роста ставок в Японии

Десятилетиями Япония держала ставки на уровне около 0% или даже в отрицательной зоне. Это позволяло международным инвесторам брать в долг иену почти бесплатно, конвертировать ее в доллары или евро и инвестировать в более доходные активы (например, облигации США или акции технологических компаний). Это создавало огромный поток дешевой ликвидности по всему миру.

Когда Банк Японии поднимает ставки, стоимость этих кредитов растет. Инвесторы вынуждены продавать свои активы за рубежом, чтобы вернуть долги в иенах. Это может спровоцировать отток капитала с рынков США и Европы и привести к падению мировых фондовых индексов. Именно поэтому за каждым словом Кадзуо Уэди внимательно следят не только в Токио, но и на Уолл-стрит.