українська
5 января 2026, 10:07

Средняя продолжительность жизни ФЛП в Украине — менее 2,5 лет: где бизнес выживает дольше всего

Средний срок существования физического лица-предпринимателя (ФЛП) в Украине составляет всего 2 года и 4 месяца. Всего за 11 месяцев прошлого года свою деятельность прекратили более четверти миллиона малых бизнесов, причем самой уязвимой категорией оказались курьеры и работники розничной торговли. Об этом сообщает сервис мониторинга Опендатабот.

Средний срок существования физического лица-предпринимателя (ФЛП) в Украине составляет всего 2 года и 4 месяца.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

География закрытий: Киев и промышленные центры

Всего с начала 2025 года в Украине закрылось 250 209 ФЛП. Статистический пик пришелся на январь, когда после возобновления работы реестров было зафиксировано одномоментное прекращение деятельности почти 60 тысяч предпринимателей.

Наибольшее количество закрытий бизнеса наблюдается в столице и крупных региональных центрах:

  • Киев: 32 469 закрытий (каждый восьмой ФЛП).
  • Днепропетровская область: 22 645.
  • Харьковская область: 20 481.
  • Одесская область: 18 714.
  • Львовская область: 16 521.

Кто закрывается чаще всего

Статистика показывает, что наиболее рискованной сферой остается торговля. Именно на этот сектор приходится почти половина всех случаев прекращения деятельности.

  • Розничная торговля: Треть всех закрытий (77 705 предпринимателей). Средний срок жизни такого бизнеса не превышает 3 лет.
  • IT-сфера: Второе место по количеству закрытий — 28 668 (каждый девятый). Однако, в отличие от торговли, айтишники демонстрируют более высокую устойчивость — их ФЛП существуют в среднем 3 года и 11 месяцев.
  • Оптовая торговля: 16 909 закрытий. Предприниматели в этой нише часто работают чуть больше одного года.

Рейтинг «живучести»: от курьеров до кладовщиков

Аналитики обнаружили четкую зависимость между сферой деятельности и продолжительностью существования бизнеса.

Самый короткий срок жизни бизнеса:

  • Курьеры: Средний срок работы — всего 6 месяцев.
  • Административная и офисная деятельность: около 9 месяцев.
  • Образование и оптовая торговля: Чуть больше 1 года.

Наиболее стабильными оказались предприниматели, работающие в сфере инфраструктуры и недвижимости:

  • Складское хозяйство: Работают более 6 лет.
  • Операции с недвижимостью: Средний срок — 5 лет и 11 месяцев.
  • Ремонт техники (в частности бытовой): 5 лет и 9 месяцев.
Автор:
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Связь с автором: Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
