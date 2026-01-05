Средний срок существования физического лица-предпринимателя (ФЛП) в Украине составляет всего 2 года и 4 месяца. Всего за 11 месяцев прошлого года свою деятельность прекратили более четверти миллиона малых бизнесов, причем самой уязвимой категорией оказались курьеры и работники розничной торговли. Об этом сообщает сервис мониторинга Опендатабот.
Средняя продолжительность жизни ФЛП в Украине — менее 2,5 лет: где бизнес выживает дольше всего
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
География закрытий: Киев и промышленные центры
Всего с начала 2025 года в Украине закрылось 250 209 ФЛП. Статистический пик пришелся на январь, когда после возобновления работы реестров было зафиксировано одномоментное прекращение деятельности почти 60 тысяч предпринимателей.
Наибольшее количество закрытий бизнеса наблюдается в столице и крупных региональных центрах:
- Киев: 32 469 закрытий (каждый восьмой ФЛП).
- Днепропетровская область: 22 645.
- Харьковская область: 20 481.
- Одесская область: 18 714.
- Львовская область: 16 521.
Кто закрывается чаще всего
Статистика показывает, что наиболее рискованной сферой остается торговля. Именно на этот сектор приходится почти половина всех случаев прекращения деятельности.
- Розничная торговля: Треть всех закрытий (77 705 предпринимателей). Средний срок жизни такого бизнеса не превышает 3 лет.
- IT-сфера: Второе место по количеству закрытий — 28 668 (каждый девятый). Однако, в отличие от торговли, айтишники демонстрируют более высокую устойчивость — их ФЛП существуют в среднем 3 года и 11 месяцев.
- Оптовая торговля: 16 909 закрытий. Предприниматели в этой нише часто работают чуть больше одного года.
Рейтинг «живучести»: от курьеров до кладовщиков
Аналитики обнаружили четкую зависимость между сферой деятельности и продолжительностью существования бизнеса.
Самый короткий срок жизни бизнеса:
- Курьеры: Средний срок работы — всего 6 месяцев.
- Административная и офисная деятельность: около 9 месяцев.
- Образование и оптовая торговля: Чуть больше 1 года.
Наиболее стабильными оказались предприниматели, работающие в сфере инфраструктуры и недвижимости:
- Складское хозяйство: Работают более 6 лет.
- Операции с недвижимостью: Средний срок — 5 лет и 11 месяцев.
- Ремонт техники (в частности бытовой): 5 лет и 9 месяцев.
Комментарии